Més de mil desplaçats i com a mínim dos desapareguts per les fortes inundacions del nord d'Itàlia

Inundació de Via Rilke a causa de fortes pluges - foto Stefano Porta/LaPresse).

Més de mil persones han hagut de ser evacuades i almenys dues estan desaparegudes com a conseqüència de les grans inundacions provocades per les precipitacions que no han deixat de caure els últims dies sobre el nord d'Itàlia, en línia amb les quals n'han negat una part també del centre dEuropa.

S'ha decretat l'alerta vermella a tota la regió d'Emília Romanya, on el mal temps ha deixat rius desbordats, com el Lamone, despreniments de terra i vies de comunicació negades.

La presidenta interina d'Emília Romanya, Irene Priolo, ha assenyalat que malgrat la gravetat, en comparació del 2023 aquest any de moment menys rius s'han vist desbordats a causa de la intensitat de les pluges.

Mentrestant, es preveu que continuï el mal temps a mitja Itàlia a mesura que continua baixant des del centre d'Europa el temporal 'Boris', que ha deixat importants estralls al seu pas per Hongria, la República Txeca, Polònia, o Àustria.

Seguiran caient pluges en les properes hores de forma irregular fins que aquest divendres donin els seus últims cops de colze en regions com Emilia Romaña, Las Marcas, però també en algunes àrees del sud.