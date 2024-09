Augmenten 37 els morts per l'explosió de dispositius de comunicació al Líban

ISRAEL-LÍBANO-FRONTERA, 16 de setembre de 2024 -- El fum s'eleva després d'un atac israelià al sud del Líban - EP

Les autoritats del Líban han elevat aquest dijous a 37 el nombre de morts a causa de l'explosió de milers de dispositius de comunicació vinculats al partit-milícia xiïta Hezbol·là entre dimarts i dimecres, incidents atribuïts a Israel i que deixen a més de 3.000 ferits.

El ministre de Sanitat libanès, Firas Abiad, ha especificat que durant la jornada de dimarts van morir dotze persones i 2.323 més van resultar ferides per l'esclat de 'busques', mentre que dimecres van morir 25 persones més i 608 van resultar ferides per successos similars. país, segons ha recollit la cadena de televisió libanesa LBCI.

El caràcter indiscriminat dels atacs, que va quedar palpable amb explosions en llocs aliens a l'àmbit militar o amb gran afluència de gent, ha estat criticat per Nacions Unides, el secretari general del qual, António Guterres, ha instat a no utilitzar com a armes objectes civils, sense que Israel s'hagi pronunciat sobre això.

El repunt dels enfrontaments entre Israel i Hezbollah --un grup recolzat per l'Iran que compta amb un important pes militar i polític al Líban-- han fet témer amb la possibilitat d'una expansió del conflicte al Pròxim Orient. En aquest context, l'Exèrcit d'Israel va presentar la setmana passada als Estats Units els seus "plans operatius" respecte al Líban.