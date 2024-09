Ibrahim Aqil, l'alt comandant Hezbollah assassinat per Israel que valia 7 milions de dòlars

Informació del Departament de Defensa dels EUA sobre Ibrahim Aquil - EP

El màxim líder d'Hezbollah, Ibrahim Aqil, ha mort en un atac aeri israelià aquest divendres al sud de Beirut, informa Reuters, citant dues fonts de seguretat.

Segons una de les fonts, Aqil va ser assassinat juntament amb membres de la unitat d'elit Radwan de Hezbol·là mentre celebraven una reunió.

El perfil de Ibrahim Aqil

Ibrahim Aqil, també conegut com a Tahsin, serveix al cos militar més alt d'Hezbollah, el Consell Jihad, segons es pot llegir a la pàgina web nord-americana Rewards of Justice, on s'oferia una recompensa de 7 milions de dòlars per saber el seu parador.

Durant la dècada de 1980, Aqil va ser un membre principal de l'Organització Jihad Islàmica, la cèl·lula terrorista d'Hezbollà, que va reivindicar els atemptats amb bomba contra l'Ambaixada dels Estats Units a Beirut a l'abril de 1983, en què van morir 63 persones, i la caserna de la Marina dels Estats Units l'octubre de 1983, en què van morir 241 soldats nord-americans.

A la dècada de 1980, Aqil va dirigir la presa d'ostatges nord-americans i alemanys al Líban i els va mantenir allà.

El 21 de juliol de 2015, el Departament de Tresoreria dels EUA va designar Aqil d'acord amb l'Ordre Executiva 13582 per actuar en representació d'Hezbollah. Posteriorment, el 10 de setembre del 2019, el Departament d'Estat dels EUA va designar Aqil com a Terrorista Global Especialment Designat de conformitat amb l'Ordre Executiva 13224.