Una supervivent de l'Holocaust celebra el seu aniversari amb una protesta davant d?una presó d?Israel

Un supervivent de l'Holocaust celebra el seu 80 aniversari amb una protesta davant d?una presó israeliana La professora Veronika Cohen celebra una vigília amb amics per cridar l?atenció sobre el maltractament als presoners palestins

Una supervivent de l'Holocaust va decidir celebrar el 80è aniversari divendres reunint els seus amics per a una vigília solidària fora d'una presó israeliana on hi ha detinguts centenars de reclusos palestins arrestats després de l'atac del 7 d'octubre.

La professora Veronika Cohen, que va néixer al gueto jueu de Budapest i va ser salvada pel que ella mateixa va descriure com “una sèrie de miracles”, va convertir el seu aniversari en una protesta davant de la presó de dones Neve Tirtza a Ramla.

La protesta tenia com a objectiu exposar el tracte degradant que pateixen els presoners palestins, així com cridar l'atenció sobre l'ús sistemàtic per part d'Israel de la detenció administrativa (que permet la detenció indefinida sense càrrecs ni judici) durant la guerra de Gaza.

"En un moment, especialment en aquest moment crucial, en què un pensa que ja no queden cors per trencar, el meu es va fer miques en assabentar-me de les deplorables condicions que pateixen els detinguts palestins", va dir Cohen, professor emèrit de l'Acadèmia de Música i Dansa de Jerusalem. "A més, vaig prendre la decisió de presentar-me davant aquesta presó on Khalida Jarrar, una política palestina, ha estat injustament empresonada durant més de 10 mesos, sense que se li hagi presentat cap judici ni s'hagi presentat cap acusació penal específica contra ella", va afegir .

Jarrar, de 61 anys, una important política feminista palestina i figura destacada del Front Popular per a l'Alliberament de Palestina (FPLP), una facció de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, va ser arrestada per l'exèrcit israelià el 26 de desembre, juntament amb altres activistes del seu partit d'esquerra, després que les tropes irrompessin a la ciutat cisjordana d'Al-Bireh, a prop de Ramallah, a l'alba.

Al juny, a Jarrar –que va ser escollida el 2006 per a l'Assemblea Palestina com a representant de l'FPLP i ha estat durant molt de temps una defensora dels drets de les dones– se li va ordenar complir sis mesos més després de les reixes sense càrrecs ni judici sota detenció administrativa, un dia abans que expirés el seu ordre de detenció anterior.

Segons el Comitè Públic Contra la Tortura a Israel, que ha publicat un informe juntament amb les organitzacions Adalah, HaMoked i Metges pels Drets Humans, gairebé 10.000 palestins estan detinguts a Israel, un augment del 200% respecte als darrers anys.

Entre ells hi ha aproximadament 8.000 palestins classificats com a detinguts per “seguretat” –ciutadans d'Israel i residents de la Cisjordània ocupada, incloent-hi Jerusalem– detinguts sota la llei militar o penal. Més del 30% dels detinguts administratius estan reclosos sense càrrecs ni judici en instal·lacions penitenciàries administrades pel Servei Penitenciari Israelià (IPS). Segons l'informe, els reclusos són sotmesos a abusos físics i mentals generalitzats.

"Fins al juny del 2024, almenys 14 detinguts han mort sota custòdia de l'IPS des del 7 d'octubre, i les proves forenses suggereixen que almenys algunes d'aquestes morts estaven relacionades amb casos de violència greu per part d'agents de l'IPS", diu l'informe, mentre que almenys 40 palestins més han mort en campaments militars.

Dimecres, la Cort Suprema d'Israel va rebutjar una sol·licitud d'organitzacions de la societat civil per tancar la tristament cèlebre presó de Sde Teiman, que allotja palestins de Gaza i on s'han denunciat violacions dels drets humans, inclosos els reclusos que són mantinguts regularment encadenats a llits d'hospital, amb els ulls embenats i obligats a fer servir bolquers.

Les Forces de Defensa d'Israel van indicar en un comunicat que “els detinguts són emmanillats segons el seu nivell de risc i el seu estat de salut”.