El Líban eleva a 37 els morts pel bombardeig israelià a Beirut | Europa Press

Les autoritats del Líban han confirmat que almenys 37 persones han mort a causa d'un bombardeig realitzat per les Forces de Defensa d'Israel al sud de Beirut. Entre els morts hi ha tres menors, set dones i tres ciutadans sirians. A més, 68 persones han resultat ferides, de les quals dues estan greus. Hezbollah ha confirmat que el seu comandant Ibrahim Akil ha estat una de les víctimes mortals, juntament amb altres membres de la milícia.

D'altra banda, el ministre de Sanitat libanès també ha elevat a 39 la xifra de morts per explosions de dispositius de comunicació, que Beirut atribueix a Israel, tot i que no hi ha hagut resposta oficial per part de les autoritats israelianes. Aquests dispositius, que podrien haver esclatat a causa d'una càrrega explosiva, han deixat prop de 3.000 ferits. La comunitat internacional ha expressat la seva preocupació per la indiscriminació d'aquests atacs.