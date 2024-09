Hezbolà confirma la mort de 14 dels seus membres en el bombardeig israelià a Beirut | Europa Press

El partit-milícia xiïta libanès Hezbolà ha confirmat la mort de catorze dels seus membres, inclòs el comandant Ibrahim Akil, víctimes del darrer "bombardeig selectiu" de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra la capital del país, Beirut, en un incident que ha deixat uns 70 ferits.

"És amb gran orgull que la resistència islàmica presenta avui (dissabte) un dels seus grans líders com a màrtir en el camí cap a Jerusalem, i promet a la seva ànima pura mantenir-se fidel als seus objectius, esperances i camí fins a la victòria", ha assenyalat Hezbolà en un comunicat recollit per la cadena Al Manar, afí al grup.

Així mateix, la milícia libanesa ha recordat que Akil va formar part d'"una de les operacions heroiques durant l'enfrontament davant la invasió israeliana de Beirut a principis dels anys 80", fent referència a l'atac contra l'Ambaixada dels Estats Units al Líban el 1983, i ha elogiat el seu lideratge des dels anys 90.

D'altra banda, Hezbolà també ha confirmat la mort d'Ahmed Mahdmud Wehbe, un destacat comandant de la milícia que va dirigir les operacions de la Força Radwan al front libanès des de l'inici de les hostilitats a la regió després dels atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) el 7 d'octubre.

Juntament amb Akil i Wehbe, també han mort altres deu membres de Hezbolà, víctimes d'un atac aeri israelià que durant la nit va sacsejar un edifici residencial en un barri al sud de Beirut en un moment en què la zona estava plena de civils, segons han denunciat des del Líban.

El Ministeri de Salut del Líban ja va confirmar per la nit la mort de 14 persones, mentre que unes 70 més van resultar ferides, incloses nou en estat greu, per la qual cosa no es descarta que la xifra de morts pugui augmentar.

Israel, per la seva banda, va confirmar hores després de l'atac que l'objectiu principal havia estat Akil, líder de la Força Radwan. Segons les autoritats israelianes, Akil planejava dur a terme una incursió terrestre contra el país, a l'estil dels atacs de Hamàs de fa gairebé un any.