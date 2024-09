L'extrema dreta alemanya posa la mirada en les eleccions d'aquest diumenge a Brandenburg | Europa Press

El partit ultradretà Alternativa per Alemanya (AfD) ha posat la mirada en les eleccions que tindran lloc aquest diumenge a l'estat federat de Brandenburg, un exercici amb el qual busquen consolidar el seu lideratge després dels bons resultats obtinguts el darrer mes a Turíngia i Saxònia, dos estats de gran pes a l'est d'Alemanya.

Els comicis se celebren en un moment d’elevada tensió a nivell nacional en un país cada cop més polaritzat i amb creixents nivells de violència política. El candidat de l'AfD, Hans-Christoph Berndt, parteix com a favorit per obtenir la victòria malgrat les seves polèmiques idees, que incomoden els sectors més progressistes.

Berndt és el fundador de l'associació antiimmigració Zukunft Heimat, considerada per l'Oficina Estatal per a la Protecció de la Constitució (l'agència d'intel·ligència alemanya depenent del Ministeri de l'Interior) com un grup d'extrema dreta amb "influència neonazi".

A més, és conegut entre els membres del partit per haver donat suport, presumptament, al moviment nacionalista 'Der Flügel', un grup dissolt de iure a la primavera de 2020 i que mantenia una ideologia antisemita, contrària a l'Islam, ultranacionalista i xenòfoba. Segons la revista alemanya 'Der Spiegel', el candidat figura a la llista d'extremistes d'extrema dreta de la intel·ligència alemanya.

Tot i això, l'última enquesta d'intenció de vot atorga a l'AfD un 28 per cent dels suports, seguit de prop pel candidat socialdemòcrata de l'SPD, Dietmar Woidke, amb un 25 per cent dels vots. Just darrere es troba el conservador Jan Redmann, que obtindria un 16 per cent dels sufragis, segons dades d'INSA.

Aquests resultats marquen una diferència respecte a les eleccions celebrades el 2019, quan el Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) va aconseguir el 26,2 per cent dels vots, per davant de l'AfD, amb el 23,5 per cent, i de la Unió Demòcrata Cristiana d'Alemanya (CDU), que va quedar en tercer lloc.

Els socialdemòcrates aspiren ara a un 'sorpasso' a mesura que s'acosta la data dels comicis, en part amb la idea que la victòria de l'extrema dreta a Turíngia i l'augment significatiu dels seus suports a Saxònia podrien reconduir els vots i convertir-los en un renovat suport a la formació del canceller, Olaf Scholz.

Això ha portat els experts a destacar durant l'última setmana que, tot i que anteriorment la victòria de l'AfD semblava clara, ara no es pot donar per segura i caldrà esperar al recompte oficial de totes les paperetes aquest diumenge.

Malgrat l'èxit previst, Woidke podria continuar amb la seva coalició de govern --formada per l'SPD, la CDU i Els Verds--, tot i que ha anunciat que planeja dimitir si la seva formació no resulta la més votada a les eleccions, una declaració amb la qual espera mobilitzar els seus votants.

Després de les eleccions a Turíngia, on l'extrema dreta comptarà amb la tan anhelada minoria de bloqueig, la tasca de vetar l'AfD --que va néixer el 2013 i va quedar en segon lloc a les eleccions al Parlament Europeu-- s'ha tornat més difícil a Alemanya. Aquest resultat, que suposa la primera victòria de l'extrema dreta en un parlament alemany des de la Segona Guerra Mundial, va provocar que a principis de setembre centenars de persones sortissin al carrer per protestar contra l'extrema dreta.

L'augment de la popularitat de l'AfD ha reobert els debats a Alemanya sobre l'extrema dreta, la migració, l'economia i la relació amb Rússia en plena invasió d'Ucraïna. El problema migratori continua sent una de les principals preocupacions per a l'electorat alemany, tot i que des de Berlín han insistit que el país necessita mà d'obra estrangera qualificada per cobrir els buits al seu mercat laboral a mesura que la població envelleix, una situació compartida amb altres països de la Unió Europea.

No obstant això, el discurs del partit s'ha vist recentment impulsat per l'atemptat perpetrat a la localitat de Solingen, que ja va servir com a mecanisme per canalitzar les posicions ultradretanes del partit de cara a les eleccions als estats de Turíngia i Saxònia.

La política d'asil continua sent el principal escull per al govern federal, que ha reprès la deportació d'afganesos amb condemnes judicials en un intent de calmar les tensions internes sobre la qüestió migratòria. La ministra de l'Interior, Nancy Faeser, també dona suport a l'enduriment de les lleis sobre la possessió d'armes després de l'atemptat de Solingen.

Aquest gir cap a la dreta --amb el qual el govern busca augmentar la seva popularitat-- ha portat Scholz a anunciar nous controls fronterers per contenir possibles riscos vinculats al terrorisme, una situació que no ha passat desapercebuda per als països veïns i membres de la UE, que adverteixen que això implica una ruptura de la lliure circulació que concep l'espai Schengen.

Alemanya ja comptava amb controls a les fronteres amb Polònia, República Txeca, Suïssa i França, però ara també s'estendran a Luxemburg, Bèlgica, Països Baixos i Dinamarca. Les mesures, que estaran en vigor en principi durant un període de sis mesos, podrien prolongar-se --en el cas d'Àustria es van imposar el 2015--.

En aquest context, la recentment creada Aliança Sahra Wagenknecht-Per la Raó i la Justícia (BSW) té com a objectiu atraure el vot dels indecisos actuant com a frontissa entre l'AfD i Die Linke, partit del qual es va escindir.

Les enquestes situen aquesta formació en quart lloc, molt a prop de la CDU, amb un 14 per cent dels vots, tot i la seva inesperada irrupció a les europees, on va obtenir un 6,2 per cent dels suports. Tot i la seva visió local, el partit sembla tenir ambicions federals i podria qüestionar novament el sistema tradicional de partits a Alemanya.

La seva líder, Sahra Wagenknecht, proposa una posició molt més equidistant respecte a la invasió d'Ucraïna, ha plantejat la possibilitat d'acostar-se a Rússia mitjançant la diplomàcia i ha insistit que Alemanya no té prou espai per a més migrants, una postura que l'allunya d'agrupacions més esquerranes.

Així, la campanya per a les eleccions celebrades en aquests estats orientals --hereus de la comunista República Democràtica Alemanya-- s'ha convertit en una mena de precampanya de cara a les eleccions federals previstes per a l'any vinent. En aquest context, les principals formacions alemanyes insisteixen en la importància de mantenir el seu cordó sanitari al voltant de l'AfD en un intent per aconseguir que es materialitzi el veto a l'extrema dreta.