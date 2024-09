Almenys 274 morts i 1000 ferits pels atacs d'Israel sobre el Líban

23 de setembre de 2024, Líban, Qliyaa: El fum dels intensos atacs aeris israelians s'eleva des del terreny de Marjayoun, al sud del Líban - EP

Almenys 274 persones van morir i 1000 van resultar ferides, incloses dones, nens i metges, en atacs israelians al sud del Líban aquest dilluns, informa Reuters, citant el Ministeri de Salut del país.

Aquestes xifres se sumen a les desenes de morts i milers de ferits que hi va haver la setmana passada quan es van detonar buscapersones i walkie-talkies al Líban en allò que s'atribueix àmpliament a un atac israelià contra operatius d'Hesbol·là.

No hi ha plans per a una invasió terrestre

Un funcionari militar israelià, que va parlar amb Associated Press sota condició d'anonimat, va dir que Israel està centrat en operacions aèries i no té plans immediats per a una operació terrestre. Ha afegit que els atacs d'avui, que han matat almenys 180 persones, tenen com a objectiu limitar la capacitat de Hezbol·là per llançar més atacs contra Israel.

Tot i que Israel i Hezbol·lah han intercanviat foc gairebé constant des de l'atac de Hamàs del 7 d'octubre dins d'Israel, les dues parts en general han evitat incursions a través de la línia blava traçada per l'ONU que separa els dos països.

Més de 60.000 israelians desplaçats

El portaveu del govern israelià, David Mencer, va afirmar que en llançar un atac d'ampli abast contra el Líban contra el que considera objectius de Hezbol·là, Israel està “fent precisament allò que qualsevol altre país faria”.

Mencer va dir que les accions militars de Hezbol·là disparant contra Israel havien desplaçat més de 60.000 israelians de casa seva, “convertint-se en refugiats aquí a la nostra pròpia pàtria”.

Mencer va afirmar que Hezbol·là no havia deixat d'atacar Israel “ni un sol dia” des del 8 d'octubre, l'endemà de l'atac de Hamàs al sud d'Israel. "Cap país no pot acceptar l'atac desenfrenat amb coets contra les seves ciutats", va afirmar.