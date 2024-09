Unes estranyes nevades cobreixen Sud-àfrica mentre el clima extrem assota el planeta

Un lleó a la neu a Sud-àfrica - EP

Fortes nevades han assotat Sud-àfrica mentre el món es prepara per afrontar condicions climàtiques extremes i inundacions devastadores.

Més de 20 persones han mort a Europa Central després que inundacions històriques continuessin devastant parts de Romania, Polònia, la República Txeca i Àustria. Milers de residents han estat desplaçats a tot el continent i hi ha dotzenes més desapareguts des que van començar les fortes pluges fa gairebé dues setmanes.

L'alcalde de la ciutat polonesa de Nysa, Kordian Kolbiarz, ha instat els 44.000 residents a evacuar i dirigir-se a zones més altes després del temor que un terraplè es trenqui i alliberi aigua a la ciutat.

El nombre de morts a Europa Central està augmentant, amb morts confirmades a Romania, Polònia, Àustria i la República Txeca.

La ciutat txeca d'Ostrava-Prívoz, situada just a la frontera amb Polònia, ha patit danys greus: edificis s'han inundat de fang i aigua i mobles han quedat destruïts.

"No sé què fer, a qui anar-hi. Em van portar una galleda i una mica de lleixiu de l'administració local, però ho he perdut tot: mobles, roba, objectes personals, tot", va dir un veí d'Ostrava al mig local Romea. cz. “Ens vam escapar a la meitat de la nit amb només una bossa amb els nostres documents a dins. No sé què passarà”, va afegir.

A Cannes, les fortes pluges van fer que cotxes i persones fossin arrossegats per carrers que es van convertir en rius.

Météo France ha emès una alerta urgent per inundacions: "Es poden produir danys moderats, especialment a les zones vulnerables o exposades ia les persones que realitzen activitats relacionades amb el clima. Aneu amb compte i mantingueu-vos informat de les últimes previsions meteorològiques".

Nevada a Sud-àfrica

A Sud-àfrica, una forta nevada sense precedents va provocar pertorbacions a tot el país.

Les principals carreteres i autopistes han estat tancades a tot el país, cosa que ha provocat importants embussos i retards en el trànsit.

Informes no confirmats diuen que dues persones van morir per hipotèrmia a causa del clima extrem.