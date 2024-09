El CosmoCaixa de Barcelona participarà aquest divendres a la Nit Europea de la Investigació

Foto: EuropaPress

El Museu de la Ciència CosmoCaixa participarà divendres amb 22 activitats a la Nit Europea de la Investigació, una iniciativa de la Unió Europea que se celebra de forma simultània a 400 ciutats del continent, per apropar la ciència a tots els públics.

Amb el lema 'Research Night: Bringing researchers into the light', la Fundació La Caixa s'uneix a l'esdeveniment per "mostrar com la ciència pot impactar en el dia a dia i aconseguir millorar-lo", i preveu activitats amb 400 investigadors als centres CaixaForum a Espanya, informa la fundació en un comunicat aquest dilluns.

En el cas del CosmoCaixa de Barcelona, el centre acollirà de les 17 a les 22 hores d'aquest divendres activitats com ara tallers científics, concerts, experiments en directe, xerrades inspiradores, projeccions i exposicions.

Algunes de les activitats del CosmoCaixa seran el concert 'Late Show: Música per la Ciència', en què s'explorarà com la música pot contribuir a la comunicació científica; o l'espectacle 'La veu de la investigació', de microxerrades amb investigadors que treballen a centres de recerca de Barcelona.

Altres activitats són un col·loqui sobre immunoteràpia i càncer; converses amb investigadors internacionals; contacontes sobre ciència; el documental 'Planetari Biosfera fosca' sobre l'escorça terrestre; o l''Speed dating' amb investigadors per fer-los preguntes sobre la seva feina durant tres minuts.