Espanya condemna els bombardejos israelians al sud del Líban i crida a evitar la guerra "sigui com sigui"

Un bombardeig israelià al sud del Líban - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA

El Govern central ha condemnat aquest dilluns els darrers bombardejos israelians al sud i l'est del Líban que s'han saldat amb centenars de morts i ha fet una crida tant a Israel com al partit-milícia xiïta Hezbol·là a parar l'"espiral de violència" i evitar la guerra "sigui com sigui".

A través d'un comunicat del Ministeri d'Afers Estrangers, el Govern ha manifestat "la seva profunda consternació i condemna pels bombardejos israelians (...) en resposta als atacs de Hezbol·là aquest cap de setmana sobre Israel", després que les autoritats libaneses hagin informat de més de 270 morts i més de mil ferits.

"L'espiral de violència ha de parar", ha sostingut l'Executiu, defensant que "la guerra s'ha d'evitar sigui com sigui". En aquest sentit, el Govern ha sostingut que “totes les parts han de respectar la vida de civils i els principis bàsics del Dret Internacional Humanitari”.

Així les coses, el Govern ha incidit que "cal desescalar tensions i aplicar íntegrament la Resolució 1701 del Consell de Seguretat de Nacions Unides", alhora que ha subratllat que "l'alto el foc immediat i permanent a Gaza és absolutament necessari per reduir la tensió regional".

A la mateixa línia s'ha pronunciat el titular d'Exteriors, José Manuel Albares. "Consternat per les notícies que arriben del Líban, amb centenars de víctimes i ferits", ha escrit al seu compte a la xarxa social X, assegurant que els seus "pensament estan amb els seus éssers estimats".

"La nostra més ferma condemna aquesta violència, que només ens allunya de la pau. Exigim compliment del Dret Internacional Humanitari", ha reclamat Albares, que ha compartit el comunicat del Govern.