Israel llança un nou "atac selectiu" sobre Beirut

Treballs de recerca i rescat després d'un bombardeig de l'Exèrcit d'Israel contra la capital del Líban, Beirut (arxiu) Data: 21/09/2024 - EP

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han perpetrat aquest dilluns un nou "atac selectiu" sobre la capital del Líban, Beirut, tres dies més tard del bombardeig que va causar més de mig centenar de morts en un bastió del partit-milícia xiïta Hezbol·là .

La televisió libanesa Al-Manar ha informat d'un primer balanç de sis ferits com a conseqüència d'un atac israelià al barri de Dahiyé, mentre que l'agència de notícies estatal libanesa, NNA, ha publicat que les forces israelianes han llançat fins a tres projectils sobre un edifici del barri de Bir a l'Abed, al sud de la capital. Efectius de la Defensa Civil s'han traslladat fins a l'edifici bombardejat.

L'Exèrcit israelià s'ha limitat en un inici a confirmar l'atac, que segons mitjans libanesos ha tornat a tenir lloc a la zona sud de Beirut. Coincideix amb una intensa onada de bombardejos que només aquest dilluns han causat 274 morts a diferents punts del Líban, segons l'últim balanç del Govern.

El principal objectiu de l'atac seria Ali Karaki, segons han assenyalat fonts militars a la premsa israeliana. Precisament les FDI van publicar la setmana passada un organigrama de Hezbol·là en què es mostrava Karaki com un dels pocs comandants que encara quedava viu.

A l'organigrama, les FDI assenyalaven que només per sota del líder d'Hesbol·là, Hassan Nasral·là, hi havia Ibrahim Akil, mort divendres passat; Fuad Sukur, mort en un atac sobre Beirut a finals de juliol; i l'esmentat Karaki, qui exerciria com a comandant de la milícia libanesa al front sud, fronterer amb Israel.

Aquest atac sobre la capital libanesa s'ha produït tot just després que el ministre de Defensa israelià, Yaov Gallant, reconegués a les seves xarxes socials una reunió amb la cúpula militar en què les FDI havien decidit "ampliar els atacs" contra objectius d'Hesbol·là " a tot Líban".

Mentrestant, el cap de l'Estat Major de les Forces Armades israelianes, el general Herzi Halevi, ha assegurat que en els últims atacs estan desmantellant la capacitat construïda per Hezbol·là els últims 20 anys.

"Aquest matí les Forces de Defensa d'Israel han llançat una operació defensiva proactiva. Anem a buscar infraestructura militar que ha construït Hezbol·là durant 20 anys. És molt important", ha explicat en un vídeo difós pel gabinet de premsa de l'Exèrcit. "Estem atacant objectius, preparant les fases següents. Al final tot es fa amb l'objectiu de generar les condicions perquè la gent del nord torni a casa", ha afegit.

Per la seva banda, i en resposta als atacs al sud i est del Líban, així com a Beirut, Hezbol·là ha assegurat que ha llançat almenys 165 projectils sobre el nord d'Israel i ha citat entre els seus objectius diverses instal·lacions militars, sense que de moment s'ha informat sobre possibles danys.