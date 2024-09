El Govern espanyol ho té "tot a punt" per si fos necessari evacuar ciutadans i tropes del Líban | Europa Press

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat que el Govern central ho té "tot a punt" per procedir a l'evacuació d'aproximadament un miler d'espanyols que es troben al Líban, si fos necessari, a més dels més de 650 efectius desplegats a la Missió d'Interposició de l'ONU (FINUL). No obstant això, en aquest últim cas, la decisió correspon a les Nacions Unides.

En una entrevista amb La Sexta, recollida per Europa Press, Albares va confirmar que existeix un pla d'evacuació que "no està activat, però tot està perfectament preparat i llest per, com vam fer a Ucraïna, Níger, Sudàn, Gaza i Israel, evacuar amb total rapidesa els nostres ciutadans", que ja estan localitzats.

Pel que fa al contingent a la FINUL, el ministre va indicar que aquest tema ja va ser tractat a la reunió de la nit anterior entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, i que ell mateix ho discutirà en major profunditat amb el cap d'Operacions de Pau de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, aquest dijous.

"Analitzarem els diferents escenaris que es poden presentar i, per descomptat, també estem preparats per a qualsevol contingència", va explicar. No obstant això, va aclarir que la decisió d'evacuar els cascs blaus correspon a les Nacions Unides i, de moment, no està sobre la taula.

"Per ara, les Nacions Unides no ho consideren necessari, però, per descomptat, la situació evoluciona hora a hora i tenim previstes totes les contingències, totes les opcions, igual que per a la nostra colònia al Líban", va puntualitzar.

D'altra banda, va reiterar la recomanació de no viatjar "baix cap concepte" al Líban i va aconsellar als espanyols que ja es troben al país, especialment aquells que estan en trànsit per feina o turisme, que l'abandonin utilitzant els mitjans comercials encara operatius, ja que algunes aerolínies estan cancel·lant vols.

Albares va reiterar la condemna pels "bombardeigs indiscriminats" perpetrats per Israel la nit de dilluns, que van deixar la major quantitat de víctimes mortals "en els darrers 30 anys", i va insistir en la necessitat de respectar el Dret Internacional Humanitari. Igualment, va exigir al partit-milícia xiïta libanès Hezbollah que cessés "les seves accions terroristes inacceptables".

En aquest context, va subratllar la necessitat d'unir forces per frenar l'escalada del conflicte. "El conflicte està canviant de caràcter i de dimensió", va advertir Albares, i va fer èmfasi en que s'està "passant d'una tragèdia enorme, inacceptable i insuportable, com és una guerra entre palestins i israelians, a una guerra d'escala regional".

En aquest sentit, va recordar que "el Líban és un Estat sobirà" i va destacar que "Hezbollah, no cal dir-ho en veu baixa, ens porta directament a Iràn". "Hem de comprendre la gravetat del moment i estar a l'altura", va concloure.

"És el moment que tots parlem clar i junts pensem què podem fer per, primer, retornar la pau a Orient Mitjà i, segon, garantir que aquesta pau sigui definitiva. I això es diu la solució de dos Estats: un Estat d'Israel que conviu en pau i seguretat al costat d'un Estat de Palestina", va concloure.