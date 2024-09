VÍDEO: Bukele afirma que el món es dirigeix cap a "una nova era fosca"

Foto: EuropaPress

El president salvadorenc, Nayib Bukele , ha assegurat aquest dimarts davant l'Assemblea General de Nacions Unides que el món "és cada cop menys lliure" i que es dirigeix cap a "una nova era fosca" en un discurs centrat en l'augment de la inseguretat i de les retallades de drets civils a tots els països, excloent-ne El Salvador , la situació del qual "ha canviat significativament en molt poc temps".

"Estem davant d'una nova era fosca de la humanitat. Com a salvadorencs, reconeixem aquests símptomes de la decadència quan els veiem, perquè hem passat per tots ells. Vivim les etapes de la caiguda de la nostra nació. I estem veient aquestes mateixes etapes una vegada més , però aquesta vegada a escala global. No podem ni desitgem dir-los a altres països el que han de fer.

En aquest sentit, ha afirmat que un país tan "petit" com El Salvador no pot "canviar el curs del món" però sí oferir "consells" i convertir-se en "un petit refugi davant de la tempesta que s'aproxima". També ha explicat que, mentre que el país centreamericà s'ha tornat "més segur", el món modern ha anat en direcció contrària i es torna "cada cop més pessimista" pel fet que "el món lliure ja no és lliure".

Les noves amenaces de guerres continuen . Quan el món lliure es va tornar lliure va ser gràcies als seus principis de llibertat d'expressió, igualtat davant la llei, unitat i respecte per la propietat privada. Però una vegada una nació abandona els seus principis que la fa lliure , és només qüestió de temps perquè perdi la seva llibertat per complet. Les conseqüències s'estan desenvolupant davant dels nostres propis ulls.

De la mateixa manera, ha relatat com les botigues necessiten "assegurar els seus productes" , fins i tot els barats, com les ciutats "ja no pertanyen a la gent" perquè "han caigut en mans de la indigència, de les colles, del crim organitzat i de les drogues". "No pots reclamar el títol de món lliure si ni tan sols la teva gent és lliure per caminar pels carrers sense por de ser assetjada, robada o assassinada", ha afegit.

Crítica a la pèrdua de la llibertat d'expressió a Occident

Alhora, ha criticat l'"erosió de la llibertat d'expressió" a Occident, que fa deu anys "era el bastió de la llibertat d'expressió" mentre que ara "és sermonejat pels que solien denunciar". En base a això, ha fet referència a les xarxes socials que han estat obligades a censurar usuaris a petició dels seus propis governs, que han arribat a fer arrestos "per compartir publicacions en xarxes socials" i que fins i tot "han intentat prohibir-ne la seva oposició política", si bé no n'ha posat exemples concrets.

"A El Salvador no empresonem la nostra oposició, no censurem opinions, no confisquem béns dels que pensen diferent, no arrestem les persones per expressar les seves idees. A El Salvador la teva llibertat d'expressió, així com la teva propietat privada, sempre estaran protegides. Al Salvador polaritzem la seguretat dels nostres ciutadans honestos sobre la comoditat dels criminals. Alguns diuen que hem empresonat milers, però la realitat és que hem alliberat milions. Ara són els bons els que viuen lliures, sense por, amb les seves llibertats i Drets Humans totalment respectats", ha afegit.

Després d'això, ha destacat que El Salvador, que "solia ser un dels llocs més foscos del planeta", ha "renascut" perquè el poble salvadorenc ha recordat que "la llibertat es pren", aconseguint així superar "el desafiament més gran" del país, si bé ha recordat que "encara queda un llarg camí per recórrer i moltes coses per aconseguir".

"Potser és massa tard per evitar els temps foscos que enfronta el nostre món avui, però no és massa tard per construir una arca i trampejar la tempesta. Que Déu beneeixi la humanitat", ha finalitzat.

Escolta aquí el discurs complet: