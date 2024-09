Espanya no té un pla d'evacuació per als militars espanyols al Líban

Els 600 militars de la Brigada Aragó I s'incorporen al maig a la missió espanyola al Líban en substitució de la Brigada Extremadura dins del contingent 'Lliure hidalgo XLI' com a força provisional de les Nacions Unides al sud del Líban

El Ministeri d'Afers Estrangers d'Espanya ha confirmat que no hi ha un pla d'evacuació immediat per als 650 militars espanyols desplegats al Líban com a part de la missió de pau de l'ONU, coneguda com a UNIFIL. Aquesta informació va ser proporcionada a ESTRELLA DIGITAL per fonts del departament que lidera José Manuel Albares.

L'evacuació de les tropes espanyoles, segons les mateixes fonts, dependria d'una decisió conjunta entre el Ministeri de Defensa i el comandament de la missió de les Nacions Unides, actualment sota el lideratge del tinent general espanyol Aroldo Lázaro. Aquesta coordinació seria crucial per a qualsevol retirada, encara que de moment no s'han pres mesures en aquesta direcció.

Què passa amb els ciutadans espanyols al Líban?

Pel que fa als aproximadament mil ciutadans espanyols residents al Líban, Exteriors ha instat amb urgència que abandonin el país com més aviat millor. Les noves recomanacions de viatge, actualitzades aquesta mateixa setmana, suggereixen que els espanyols utilitzin les poques línies comercials encara operatives, ja que la situació de seguretat es deteriora ràpidament.

Tot i això, no s'ha elaborat cap pla d'evacuació específic per als civils, cosa que incrementa la preocupació atès el context d'inestabilitat creixent a la regió.

Tensió a la Línia Blava: UNIFIL treballa per reduir el conflicte

La missió d'UNIFIL, desplegada a la Línia Blava que divideix el Líban i Israel, ha intensificat els seus esforços diplomàtics per frenar l'augment de la violència. Segons han informat aquesta setmana, el tinent general Aroldo Lázaro ha mantingut contactes amb les parts libanesa i israeliana, amb l'objectiu de desescalar la situació.

UNIFIL ha descrit els bombardejos israelians com l'ofensiva més intensa des de l'octubre, quan Israel va llançar la campanya militar contra Hamàs a Gaza. El temor a una escalada nova d'aquest conflicte podria generar conseqüències devastadores, no només per a les poblacions locals, sinó per a tota la regió.

L'organisme ha llançat una crida urgent a la diplomàcia, demanant a totes les parts que prioritzin la protecció dels civils. Segons les Nacions Unides, els recents atacs contra la població civil es podrien considerar violacions del dret internacional i fins i tot crims de guerra.

Militars espanyols en situació crítica

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expressat la seva preocupació per la situació al Líban, afirmant que els militars espanyols destacats a la zona han suspès les patrulles i estan refugiats en búnquers per a la seva protecció. A més, s'han pres totes les mesures de seguretat necessàries, incloent-hi l'ús de cascos i armilles protectores.

Robles va subratllar la gravetat del moment, recordant que la zona s'ha tornat extremadament perillosa després de les explosions recents de dispositius com 'busques' i walkie-talkies, que han causat centenars de morts.