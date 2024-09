Netanyahu desmenteix una treva imminent i ordena una ofensiva "amb totes les forces" al Líban

Netanyahu, en una recent compareixença. Foto: Europa Press / Canva Pro

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu , ha sortit aquest dijous 26 de setembre al pas de les informacions sobre la possibilitat d'una treva amb el partit-milícia xiïta Hezbol·là a la frontera amb el Líban i ha recalcat que ha donat ordre a l'Exèrcit perquè continueu "amb totes les seves forces" les operacions contra el país veí .

"Les notícies sobre un alto el foc no són certes. Es tracta d'una proposta francoamericana a què el primer ministre ni tan sols va respondre", ha dit l'oficina de Netanyahu a través del seu compte a la xarxa social X, després que Washington i París plantegessin la possibilitat d'una treva de 21 dies com a pas previ a un alto el foc.

Així, l'oficina del primer ministre ha recalcat que les informacions a la premsa israeliana sobre una ordre a l'Exèrcit per rebaixar la intensitat dels bombardejos mentre se sospesava la proposta "són contràries a la veritat".

"El primer ministre ha donat instruccions a les Forces de Defensa d'Israel (FDI) perquè continuessin els combats amb totes les forces i d'acord amb els plans que li havien presentat", ha recalcat, abans d'insistir que l'ofensiva contra la Franja de Gaza continuarà també "fins que s'aconsegueixin tots els objectius de la guerra".

Minuts després, el ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, ha dit clarament que "no hi haurà un alto el foc al nord". "Seguirem lluitant amb totes les nostres forces contra l'organització terrorista Hezbol·là fins a la victòria i el retorn segur dels habitants del nord a casa", ha conclòs.

La reacció arriba després que Washington i París reclamessin dimecres una treva "temporal" de 21 dies entre Israel i Hezbol·là de cara a "un acord diplomàtic" per "evitar una escalada més gran a banda i banda de la frontera, proposta que ha rebut el suport de la Unió Europea i diversos països, inclosos diversos estats àrabs.

Així mateix, la coordinadora especial de les Nacions Unides per al Líban, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha aplaudit la petició i ha expressat el seu desig que reculli un "suport inequívoc". Tot i això, diversos ministres israelians han reclamat ja a Netanyahu que no accepti la proposta i que aposti per la via militar.

Durant les últimes hores han mort almenys tretze persones al Líban a causa de nous bombardejos executats per Israel, que ha assegurat que ha bombardejat "aproximadament 75 objectius terroristes de Hezbol·lah a la vall de la Becá i el sud del Líban, inclosos dipòsits de municions , llançadores preparades per disparar, edificis militars, terroristes i infraestructura militar de l'organització".