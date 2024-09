Els Estats Units adverteixen sobre un possible atac rus contra "el taló d'Aquil·les de l'OTAN" a Europa

Les illes Aland, a Finlàndia - Wikipedia

El govern dels Estats Units ha detectat i alertat sobre un pla de Rússia per atacar un punt estratègic a Europa, conegut com el “taló d'Aquil·les de l'OTAN”. Aquest grup d'illes, anomenades les "illes de la temptació" pels mitjans russos, són crucials per a la defensa a la regió del Mar Bàltic, i la seva vulnerabilitat ha estat subratllada per experts com Paul Goble, exanalista de la CIA.

Des de l'inici del conflicte entre Rússia i Ucraïna, les Illes Aland, que pertanyen a Finlàndia, han captat l'atenció de Moscou. Anteriorment, Rússia ja havia mostrat interès en àrees estratègiques com l'arxipèlag noruec de Svalbard i Gotland, a Suècia. Segons investigacions, regions com Lapònia finlandesa també han esdevingut possibles objectius russos.

L'interès de Rússia al Bàltic: un atac imminent?

Paul Goble assenyala que la creixent tensió a la regió és deguda, en part, a les mesures defensives adoptades per països veïns com Noruega, Finlàndia i Suècia. Goble suggereix que la desmilitarització de les Illes Aland, un territori clau des del 1856, podria ser reconsiderada després de tres successos recents que indiquen la intenció de Rússia d'expandir la seva influència a l'àrea.

Primer, els mitjans de comunicació russos han començat a destacar la vulnerabilitat de la regió, una tàctica recurrent per justificar accions futures. Segon, el control rus sobre el 7% de la costa del Mar Bàltic augmenta les preocupacions sobre un possible avenç en cas de desmilitarització. I, finalment, els exercicis militars russos "Okean", celebrats el setembre del 2024, han encès les alarmes a nivell internacional.

El proper moviment de Rússia?

Segons Goble, aquests exercicis, descrits com els més grans en dècades per l'exsecretari del Consell de Seguretat rus, Nikolai Patruixev, podrien ser un preludi d'accions ofensives. "És probable que Patruixev estigui pensant a les Illes Aland", adverteix Goble, suggerint que Moscou podria actuar abans que Occident enforteixi la seva defensa a la regió.

Els Estats Units, que ja han posat el focus sobre la situació, es mantenen alerta davant de qualsevol moviment que comprometi l'estabilitat de la regió del Mar Bàltic, un dels punts més vulnerables per a la seguretat de l'OTAN a Europa.