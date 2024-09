Moren 9 persones, inclosa una embarassada, en un bombardeig d'Israel al Líban

Un bombardeig dIsrael. Foto: Europa Press

Almenys 9 membres d'una mateixa família, entre ells una dona embarassada, han mort aquest divendres a causa d'un bombardeig executat per l'Exèrcit d'Israel contra la localitat de Shebaa, situada al sud del país, a la frontera amb les ocupades Granges de Shebaa.

Segons les informacions recollides per l'agència estatal libanesa de notícies, NNA, el bombardeig ha estat executat al voltant de les 3 de la matinada i ha arribat a un habitatge de tres plantes a la localitat. Entre les víctimes hi ha una dona embarassada, tal com informa L'Orient le Jour .

L'Exèrcit israelià ha incrementat des de dilluns els seus bombardejos contra territori libanès, i ha deixat centenars de morts i desenes de milers de desplaçats. L'onada d'atacs va arrencar dies després de l'explosió de milers de dispositius de comunicació usats per Hezbol·là, després de més d'onze mesos d'enfrontaments a la frontera al fil dels atacs executats el 7 d'octubre del 2023 pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas ) i altres faccions palestines.