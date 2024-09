Netanyahu desafia l'ONU: "No hi ha lloc al Pròxim Orient on no arribem"

Foto: EuropaPress

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu , ha advertit aquest divendres, davant l'Assemblea General de l'ONU, tant que respondran qualsevol atac com de l'"amenaça" que representa l'Iran per a tothom. "No hi ha lloc on no arribi el braç israelià i això s'aplica a tot el Pròxim Orient", ha dit.

"No tenia previst venir, però després d'escoltar les mentides contra el meu país per part de molts dels oradors en aquesta tribuna vaig decidir fer-ho i deixar les coses clares", ha començat Netanyahu entre els aplaudiments d'alguns dels que s'han quedat a escoltar intervenció, enmig duna espantada general.

Netanyahu s'ha servit dels familiars de les víctimes dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre que es trobaven assistint al discurs per recordar el que havia passat aquell dia, relatant algunes de les atrocitats suposadament comeses pels islamistes palestins, de les quals no se n'han trobat proves.

Ha assegurat que estan guanyant la guerra contra Hamàs i ha presentat a través d'un mapa la dicotomia entre un món en què Israel aconsegueixi la pau i un altre en què si no es posa fre als "salvatges" dels seus enemics, "ens tornaran tots a una era fosca de tirania i terror".

El primer ministre israelià ha insistit que no descansarà fins que Hamàs sigui esborrat completament de la Franja de Gaza i en la responsabilitat de l'Iran en tot aquest conflicte, retret a la comunitat internacional que hagi preferit mirar cap a una altra banda davant la "brutal dictadura" que representa Teheran. "Quina decisió prendran vostès? Estaran del costat d'Israel? Estaran de la democràcia i de la pau? O estaran del costat de l'Iran? Una dictadura brutal que domina el seu propi poble, que exporta el terrorisme per tot el món en aquesta batalla entre el bé i el mal?”, s'ha preguntat.

Netanyahu ha retret als que des de la comunitat internacional han criticat "el dret a defensar-se d'Israel" als "set fronts" de guerra que té oberts, entre ells els del sud del Líban, el Iemen, o el de les milícies xiïtes a l'Iraq i Síria que han atacat el seu país "més d'una dotzena de vegades aquest any".

"Mentre ens defensem davant d'enemics que pretenen cometre un genocidi contra nosaltres, veiem com absurdament s'acusa Israel al Tribunal Penal Internacional (TPI) (...) pensant a emetre una ordre de detenció contra un servidor (...), jo, el líder democràtic electe”, s'ha mostrat indignat.

REFORÇAR ELS VINCLES AMB ARABI SAUDÍ I LA RESTA DE LA REGIÓ

Netanyahu ha assegurat que per assolir la pau al Pròxim Orient cal continuar pel camí marcat pels acords d'Abraham, que pretenen normalitzar les relacions d'Israel amb els Estats àrabs, entre ells Aràbia Saudita, a qui ha apel·lat el primer ministre davant el seu absència a la sala. L'acord amb Riad, ha destacat, no només "impulsarà la seguretat i l'economia dels dos països" sinó també la de tota la regió.

"Convertirà el Pròxim Orient en una potència mundial (...) Estic segur que aquesta pau serà una veritable fita en la història, serà presagi d'una reconciliació històrica", ha dit.

"Hem decidit impulsar la benedicció. Estem creant aliances amb els nostres veïns àrabs alhora que lluitem contra les forces del terror que amenacen aquesta pau", ha dit en un altre moment de la seva intervenció, en què ha estès la mà als governs de la regió per treballar darrere d'una Franja de Gaza sense l'existència de Hamàs i amb un govern partidari de la coexistència pacífica.

ACABAR AMB HESBOLÁ I ELS SEUS "TENTACLES"

Aquesta pau de què ha estat parlant Netantahu no es podrà aconseguir, ha incidit, fins que el partit milícia xiïta libanès Hezbol·là sigui destruït. "És l'organització terrorista per antonomàsia del món avui", ha dit, reclamant al Líban que surtin de la "trampa mortal" que representa el seu líder Hassan Nasral·là.

"Té tentacles. A tots els continents ha matat més nord-americans i més francesos que cap grup amb l'excepció de Bin Laden. Ha assassinat ciutadans de molts dels països representats en aquest saló. I ha atacat Israel de manera menyspreable els últims 20 anys", ha dit.

"Israel ha estat tolerant aquesta situació intolerable des de fa gairebé un any. He vingut aquí a dir-los que ja està bé. No descansarem fins que els nostres ciutadans puguin tornar en condicions de seguretat a casa seva, ha destacat.