Putin amenaça amb una guerra nuclear mentre Ucraïna destrueix les seves municions

Rússia ha adaptat la seva doctrina de resposta nuclear a l'amenaça específica dels atacs de llarg abast que enfronta des d'Ucraïna, mentre que les forces de Kíev van demostrar durant la setmana passada l'efecte devastador que aquests atacs poden tenir sobre les infraestructures bèl·liques de Moscou.

El president rus, Vladimir Putin, recentment "va esbossar els enfocaments" d'una nova edició dels Fonaments de la política estatal sobre l'ús d'armes nuclears, va escriure dimecres a Telegram la mà dreta, el cap adjunt del Consell de Seguretat Nacional, Dmitry Medvedev.

"Un llançament massiu i la cruïlla de la nostra frontera amb armes aeroespacials enemigues, inclosos avions, míssils i vehicles aeris no tripulats, es pot, en determinades condicions, convertir en la base per a l'ús d'armes nuclears", va escriure l'expresident rus.

"L'agressió contra Rússia per part d'un estat no posseïdor d'armes nuclears, però amb el suport o la participació d'un país amb armes nuclears, serà considerada un atac conjunt", va afegir Medvedev.

Aquests perfils d'amenaça estan fets exactament per descriure Ucraïna, que va renunciar a les armes nuclears el 1994, però compta amb el suport d'estats amb armes nuclears com el Regne Unit, França i els Estats Units, i se li ha prohibit fer servir armes subministrades per Occident per atacar l'interior de Rússia. Putin ja ha dit que l?ús d?aquestes armes posaria Rússia en guerra amb l?OTAN.

L'última mesura sembla dissenyada per refrescar l?amenaça d?un primer atac. Funcionaris russos van dir recentment a The Washington Post que les amenaces, repetides amb freqüència, s'havien tornat trivials amb l'ús excessiu i que “no espanten ningú” a Occident.

Ucraïna ha utilitzat drons de la seva pròpia fabricació per atacar centres logístics russos i dissabte va recordar a Rússia el que podria aconseguir fins i tot sense utilitzar els míssils de creuer Storm Shadow subministrats per la Gran Bretanya i els míssils tàctics de l'exèrcit (ATACMS) subministrats pels Estats Units.

Els operadors de drons d'intel·ligència militar i de forces especials van atacar dipòsits de municions russos a Tikhoretsk, al Krai de Krasnodar, a 300 quilòmetres al sud-est del territori lliure ucraïnès, ia Toropets, a Tver, a 500 quilòmetres al nord d'Ucraïna.

L'Estat Major d'Ucraïna va estimar que l'atac de Tikhoretsk va destruir 2.000 tones de municions.

El cap d'intel·ligència d'Estònia, el coronel Ants Kiviselg, va dir que l'atac de Toropetsk pot haver costat a l'exèrcit rus subministraments per a tres mesos.

"Han explotat 30.000 tones de municions, és a dir, 750.000 projectils", va declarar Kiviselg a l'agència de notícies ERR. “Es tracta, en realitat, d‟un subministrament de municions per a dos o tres mesos. Com a resultat d'aquest atac, la Federació Russa ha patit pèrdues de municions i veurem les conseqüències d'aquesta pèrdua al front les properes setmanes”, va afegir.