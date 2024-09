Israel confirma que ha abatut el líder de Hezbol·là | Europa Press

Israel ha informat que ha matat Hassan Nasrallah, líder de Hezbol·là, durant un atac aeri dirigit contra la seu subterrània de l’organització a prop de Beirut. Malgrat aquestes declaracions, Hezbol·là no ha confirmat la mort del seu líder, generant incertesa sobre l'impacte real d’aquest esdeveniment en la dinàmica del conflicte.

L’atac es va dur a terme a la zona de Dahiya, un bastió de Hezbol·là a Beirut, i també van morir Ali Karaki, comandant del front sud de l’organització, i altres dirigents. L’exèrcit israelià va assegurar que aquesta operació es va desenvolupar el passat divendres, en el marc de dues setmanes d’intensos enfrontaments entre Israel i Hezbol·là, que han elevat les tensions a la regió i amenacen amb desencadenar una guerra de major escala.

Les agències d’intel·ligència israelianes han determinat preliminarment que Nasrallah ha mort basant-se en el tipus de bombes utilitzades i en informació interna de Hezbol·là, tot i que la manca de confirmació oficial per part de l’organització xiïta manté l’escepticisme.

Poc després que es donés a conèixer la notícia, les sirenes d’alerta antiaèria es van activar al nord d’Israel i a diversos assentaments de Cisjordània, en resposta a un suposat atac amb coets des del Líban. La situació ha generat una gran preocupació en la població israeliana, que tem una escalada del conflicte.

Al Líban, els atacs israelians han sembrat el pànic entre la població civil. Milers de persones han abandonat les seves llars, refugiant-se als carrers i platges de Beirut. Segons el Ministeri de Salut del Líban, almenys sis persones van morir i més de 90 van resultar ferides en els atacs de divendres a la nit. Es tem que el nombre de víctimes augmenti en les properes hores a mesura que es desenvolupi la situació.

A nivell internacional, el Primer Ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha promès continuar la seva lluita tant contra Hamàs a Gaza com contra Hezbol·là al Líban. Va fer aquestes declaracions durant el seu discurs a l’Assemblea General de l’ONU, abans de tornar a Israel per supervisar la situació. Per la seva banda, el Primer Ministre interí del Líban, Najib Mikati, va interrompre les seves reunions a l’ONU per tornar a Beirut.

La notícia també ha generat una forta reacció a l’Iran. El líder suprem, Ali Khamenei, va convocar una reunió d’emergència del Consell Suprem de Seguretat Nacional, en la qual Ibrahim Azizi, cap del Consell, va declarar que Israel "ha obert les portes de l’infern contra si mateix". L’Iran, tradicional aliat de Hezbol·là, observa amb gran preocupació l’escalada a la regió.

Mentrestant, a Beirut, residents com Zakiya Khattab, una dona de 67 anys que va fugir de la Dahiya, s’enfronten a una profunda incertesa. "No sabem quan serà segur tornar a casa", va expressar, reflectint la por i l’angoixa que s’ha apoderat de milers de libanesos davant la possibilitat que el conflicte s’intensifiqui.

La situació continua sent extremadament volàtil, i qualsevol moviment en aquest fràgil equilibri podria desencadenar un conflicte de majors proporcions en una regió ja marcada per dècades de violència i tensions sectàries.