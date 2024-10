Un advocat de Veneçuela revela que va ser acomiadat per no reportar el seu vot

Foto: Veneçuela

Les notícies sobre Veneçuela continuen succeint-se, en què testimonis del país expliquen que el seu vot es va veure vulnerat. Efecto Eco, un moviment digital que "replica la veu dels que estan sent reprimits per la dictadura a Veneçuela", ha llançat una sèrie de vídeos en què donen veu a ciutadans que estan patint les conseqüències polítiques.

Un relata el testimoni de Vladimir, un advocat del Poder Judicial de Veneçuela que no va donar part sobre el seu vot a les eleccions. Segons ell, li van suspendre el sou i li van treure el bo de la guerra econòmica.

"La dictadura veneçolana està castigant empleats públics que no van demostrar votar per Maduro", diu el vídeo.

"Sóc advocat i treballo per al Poder Judicial. Uns dies abans de les eleccions, un dels caps ens va dir que aquell dia havíem de reportar-nos amb el nostre nom, cognom i càrrec, notificant que ja havíem votat. Jo no vaig fer això. Vam ser pocs els que no ens reportem, perquè a més sent advocat, jo tinc completament clar que el vot és secret, i no és una boligació reportar-li a ningú si vaig exercir o no vaig exercir el sufragi", reclama.

El testimoni explica que viu només amb la seva mare, que està "malament de salut", i ara "no en té ni per comprar menjar".

Aquests testimonis han estat recollits pel director i productor Marcel Rasquin.