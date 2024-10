Escàndol internacional! Acusen l'Opus Dei d'explotació i tràfic de dones

La investigació també detalla com l'organització exercia un control psicològic i espiritual sobre les víctimes - Fotomuntatge de Canva Pro

Una xarxa de captació de nenes i adolescents pobres, sotmeses a treballs forçats sota condicions equiparables a la servitud, ha posat a l'ull de l'huracà sis exlíders de l'Opus Dei a Argentina. Segons la investigació, la Prelatura de la Santa Creu i l'Opus Dei estan sent acusats de reclutar 44 dones entre el 1972 i el 2015, sotmetent-les a una vida d'explotació i abús. Aquesta és la primera vegada que alts càrrecs de l'organització religiosa són cridats a declarar davant de la justícia per càrrecs tan greus com el tràfic de persones.

Els detalls de la investigació

La denúncia, presentada per la Procuradoria contra la Tracta de Persones d'Argentina (PROTEX) el juny de 2023, va caure en mans de la Fiscalia Nacional Criminal i Correccional Federal N°3, dirigida per Eduardo Taiano. Entre els acusats hi ha exvicaris regionals de l'Opus Dei, que haurien dirigit i executat un pla sistemàtic de captació enganyosa de nenes i adolescents d'entre 12 i 16 anys, prometent-los una educació i oportunitats laborals que mai no van arribar.

El cas més emblemàtic és el de MIE, una dona que va ser reclutada quan només tenia 17 anys i sotmesa a condicions inhumanes durant 31 anys, fins i tot treballant a la seu internacional de l'Opus Dei a Roma sense salari ni drets laborals. Aquest podria convertir-se en el primer judici per a persones en què l'Opus Dei enfronti la justícia per aquests delictes.

Manipulació psicològica i abús

La investigació també detalla com l'organització exercia un control psicològic i espiritual sobre les víctimes, obligant-les a complir vots de castedat, pobresa i obediència i privant-les de qualsevol vincle familiar o contacte amb l'exterior. A més a més, s'esmenta l'administració de medicaments psiquiàtrics per mantenir el control sobre les dones.

Xarxa internacional dexplotació

L'escàndol no es limita a Argentina. Segons informes, aquest modus operandi podria haver estat replicat a diversos països, amb noves denúncies emergint a Irlanda i altres llocs d'Europa i Amèrica Llatina. L'organització, fins ara, nega les acusacions, qualificant-les de "males experiències", però els testimonis de les víctimes i les proves recopilades per la justícia expliquen una història diferent.