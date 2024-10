Aquestes són les prioritats de Mark Rutte, el nou secretari general de l'OTAN

Rutte, a l'acte d'aquest dimarts 1 d'octubre. Foto: Europa Press

L'exprimer ministre neerlandès i secretari general designat de l'OTAN, Mark Rutte , ha assegurat aquest dimarts 1 d'octubre que la seva principal prioritat al capdavant de l'Aliança serà que Ucraïna prevalgui com a nació davant l'agressió militar russa, a més de mobilitzar més despesa de els aliats a Defensa.

En declaracions al costat de l'encara secretari general, Jens Stoltenberg, a minuts d'agafar el testimoni de l'organització, el dirigent neerlandès ha indicat com la primera prioritat serà mantenir el suport a Kíev davant la invasió ordenada el febrer del 2022 pel president rus, Vladimir Putin.

"Les prioritats seguiran: Ucraïna ens hem d'assegurar que preval com una nació sobirana, independent i democràtica" , ha afirmat Rutte, que pren el relleu aquest dimarts de mans de Stoltenberg, després d'una dècada al capdavant de l'OTAN en què l'organització s'ha modernitzat i adoptat canvis militars importants davant l'amenaça que representa Rússia amb la invasió a gran escala d'Ucraïna.

Rutte ha assenyalat també entre les seves tasques principals l'augment de la defensa col·lectiva de l'OTAN i l'augment de la despesa militar dels aliats, així com anar més enllà en les relacions de l'Aliança Atlàntica amb tercers països. "Una cosa que no canviarà és el nucli de la nostra organització que és assegurar que defensem les nostres nacions", ha afegit.

Per la seva banda, Stoltenberg ha reivindicat la figura de Rutte, reivindicant la seva experiència durant una dècada al capdavant de governs de coalició als Països Baixos. "Sap com generar consensos", ha subratllat, per recalcar que deixa l'OTAN "en bones mans".

En aquest sentit, ha assenyalat que Rutte serà un gran successor i ha valorat que a la seva dècada als comandaments de l'OTAN l'organització ha evolucionat per reforçar-se militarment, augmentar la despesa en Defensa i integrar nous aliats com Montenegro, Macedònia del Nord, Finlàndia i Suècia.

Igualment ha valorat que en aquest temps, l'organització ha passat de donar un "suport marginal" a Ucraïna el 2014 a oferir un "suport massiu" a Kíev en el context de l'agressió russa. "L'OTAN ha canviat alhora que tothom ha canviat. Rutte ha estat part d'aquesta evolució com a primer ministre d'un dels països aliats", ha exposat.