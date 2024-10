Rússia es prepara per a la guerra: augmenta un 25% el pressupost de Defensa

Fotomuntatge de Vladimir Putin - Canva Pro - Zeferli de Getty Images

Rússia augmentarà la despesa en defensa en un 25%, el nivell més alt registrat, mentre Vladimir Putin promet continuar els seus esforços bèl·lics a Ucraïna i escalar encara més el seu enfrontament amb Occident.

L'últim augment previst de la despesa portarà el pressupost de defensa de Rússia a un rècord de 13,5 bilions de rubles (129.000 milions d'euros) el 2025, segons els documents preliminars del pressupost publicats dilluns al lloc web del Parlament. Això és al voltant de 3 bilions de rubles més del que s'havia reservat per defensar aquest any, que va ser el rècord anterior.

En conjunt, la despesa en defensa i seguretat representarà al voltant del 40% de la despesa governamental total de Rússia, o 41,5 bilions de rubles el 2025.

El pressupost del 2025 suggereix que Putin ha adoptat el que els economistes han anomenat “keynesianisme militar”, marcat per un augment significatiu de la despesa militar, que ha alimentat la guerra a Ucraïna, estimulat un auge de la despesa del consumidor i elevant la inflació.

"Aquest augment és una confirmació que l'economia ha passat a un estat de guerra i, encara que la guerra a Ucraïna acabi aviat, canalitzar diners a l'exèrcit ia un sector de defensa inflat continuarà sent una prioritat absoluta", va escriure Bell, un mitjà important rus especialitzat en economia.

“És clar que la despesa militar i de seguretat superarà la despesa combinada en educació, salut, política social i economia nacional”, va afegir.

Segons el projecte de pressupost, s'espera que la despesa social disminueixi un 16%, de 7,7 bilions de rubles aquest any a 6,5 ​​bilions de rubles el proper any.

L'enorme inversió russa a l'exèrcit ha preocupat els estrategs europeus, que han dit que l'OTAN va subestimar la capacitat de Rússia per sostenir una guerra a llarg termini. Mentrestant, Ucraïna s'enfronta a la incertesa sobre el nivell de suport futur dels seus aliats més propers.

Això ha augmentat la confiança a Moscou, on dilluns Putin es va presumir que “tots els objectius fixats” en allò que Rússia anomena la seva operació militar especial “seran assolits”.

Els discursos de Putin durant l'últim any han estat marcats per una confiança creixent a mesura que les tropes russes avancen lentament a l'est d'Ucraïna.

Recentment, ha adoptat una postura de línia dura, exigint la rendició incondicional d'Ucraïna i demanant la "desnazificació d'Ucraïna, la seva desmilitarització i el seu estatus neutral".

Els analistes creuen que les perspectives econòmiques a llarg termini per a Rússia són molt més ombrívoles que abans de la invasió. El gir del Kremlin cap a la Xina i altres mercats, l'evasió de sancions i altres solucions alternatives no poden compensar l'accés directe als mercats o tecnologia occidentals.

L'auge de la despesa militar a Rússia ha provocat un augment de la inflació al país, obligant el banc central a augmentar els costos dels préstecs, mentre el país lluita amb una greu escassetat de mà d'obra mentre Moscou injecta recursos fiscals i físics exèrcit.