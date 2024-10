VÍDEO | Bukele i Milei enforteixen llaços: seguretat i comerç, temes centrals a la reunió

El president del Salvador, Nayib Bukele , va començar la visita oficial a l'Argentina aquest dilluns passat amb un gest simbòlic al presentar una ofrena floral al monument del Libertador General José de San Martín, acompanyat per la cancellera argentina, Diana Mondino. Després de l'esdeveniment, Bukele va expressar a la premsa que manté una relació estreta amb el president argentí, Javier Milei, a qui va descriure com un "gran amic". El mandatari salvadorenc es va dirigir a la Casa Rosada , seu de l'Executiu argentí, on va anticipar que tractaria temes importants com l'energia, el comerç i la seguretat .

En arribar a la Casa Rosada, Bukele va ser rebut calorosament per simpatitzants que ho esperaven darrere de la reixa del palau. El mandatari els va saludar amb la mà abans d?entrar a l?edifici, on va ser acollit per Milei amb una abraçada. Aquesta és la primera visita oficial de Bukele a Argentina des que va assumir la presidència el 2019.

Tot i que Bukele va arribar a Argentina dijous passat, va aprofitar el cap de setmana per passar temps a la Patagònia en activitats privades. Cal destacar que els dos líders ja havien coincidit recentment a Nova York durant els seus discursos a l'Assemblea General de les Nacions Unides el 24 de setembre.

Anteriorment, tots dos mandataris van mantenir una trobada bilateral l'1 de juny a San Salvador, quan Milei va assistir a la cerimònia d'investidura per al segon mandat consecutiu de Bukele. Posteriorment, Bukele va rebre a El Salvador la ministra de Seguretat argentina, Patricia Bullrich, amb qui va discutir temes de seguretat i narcotràfic, va visitar la megapresó del Centre de Confinament del Terrorisme i va signar un acord per enfortir la lluita contra el crim organitzat.

Els governs de Bukele i Milei han mostrat una proximitat notable, amb l'argentí elogiant l'enfocament de Bukele en temes de seguretat i combat contra la delinqüència. Tots dos presidents comparteixen un discurs crític cap a les elits i el sistema polític tradicional, promovent una visió més sobirana i enfocada a la seguretat de les seves nacions.