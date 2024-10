VÍDEO | Un míssil iranià cau per error a la capital de Jordània

Míssil iranià impacta a la capital de Jordània, Amman - ACOM

Un míssil llançat per l'Iran contra Israel ha caigut per error a la capital de Jordània, Amman, segons informen fonts locals. Aquest incident passa enmig d'un atac iranià a gran escala contra territori israelià, marcat per una escalada de tensions a la regió.

L'atac iranià contra Israel

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van confirmar l'inici d'un atac massiu de l'Iran, que havia advertit els últims dies sobre represàlies per l'assassinat d'Ismail Haniye, exlíder de Hamàs, a terra iraniana al juliol. En resposta, l'exèrcit israelià va activar el seu sistema de defensa antiaèria per interceptar els míssils entrants, encara que va advertir que alguns podrien caure en zones civils.

El portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagari, va declarar que la situació és crítica i va demanar a la població que seguís les instruccions de les autoritats i es refugiessin davant la imminent arribada dels primers projectils. "Estem veient un esforç important de les nostres defenses per interceptar els míssils, però hi ha la possibilitat que algun aconsegueixi impactar a terra", va explicar Hagari.

Un míssil impacta a Amman

Entre els projectils llançats, un d'ells, que sobrevolava territori jordà, es va desviar del seu objectiu i va acabar caient a la capital, Amman. Fins ara, no se n'han reportat víctimes, però les autoritats jordanes han començat a investigar les circumstàncies exactes d'aquest incident.

El govern jordà ha mantingut silenci inicial, tot i que s'espera una resposta oficial les properes hores. Jordània, que fins ara no havia estat part directa de l'escalada entre Israel i l'Iran, ha estat testimoni de com el conflicte es pot estendre i afectar països veïns.

Context regional

Aquest atac es produeix en un moment de màxima tensió a l'Orient Mitjà, no només pel conflicte entre Israel i l'Iran, sinó també per la recent ofensiva terrestre d'Israel al Líban, que va començar aquest dimarts de matinada. A més, a Gaza, el conflicte entre Israel i les faccions palestines s'ha intensificat les últimes setmanes.

Iran, que ja va llançar míssils contra Israel a l'abril com a resposta a un bombardeig israelià sobre el seu consolat a Damasc, manté la seva postura de represàlia per l'assassinat de Haniye. Mentrestant, els Estats Units van alertar poques hores abans de l'atac iranià d'avui sobre la possibilitat d'una nova ofensiva a la regió.