Espanya condemna l'atac de l'Iran a Israel i adverteix que és un nou pas cap a una “guerra regional total”

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares - Gustavo Valiente - Europa Press

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha condemnat "sense embuts" l'atac amb míssils de l'Iran a Israel i ha advertit que es tracta d'un "nou pas cap a una guerra regional total".

Albares s'ha mostrat "molt preocupat" davant la situació d'"extrema gravetat" al Pròxim Orient, per la qual cosa ha insistit en una crida a tots els actors implicats a la contenció, la no escalada i la responsabilitat reivindicant novament la solució dels dos Estats per acabar amb el conflicte.

"Espanya estava fent tot el que estava a la mà perquè no passés el que està passant i és l'extensió de la guerra al Líban. Hem vist una incursió israeliana al Líban, que és un Estat sobirà, i el llançament de coets des de l'Iran a Israel, que nosaltres condemnem sense embuts. És un nou pas cap a una guerra regional total", ha lamentat en declaracions a la Cadena Ser, que ha recollit Europa Press.

Albares ha sostingut que la comunitat internacional està cridada a ser "molt conscient" de l'extrema gravetat del conflicte que, ha reiterat, està "canviant de naturalesa" i involucrant cada cop més països. "Tots deuen fer un esforç a la contenció i a la desescalada", ha dit.