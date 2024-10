La Cúpula de Ferro: el sistema amb el qual Israel ha tornat a frustrar l'atac aeri de l'Iran

Els pelicans volen sota els coets Iron Dome que intercepten una andanada de coets disparats des del Líban per Hezbollah prop de Zikhron Ya'akov - EP

Israel ha tornat a repel·lir, un cop més, un atac de l'Iran i molts es pregunten: com ho ha fet? Amb la molt efectiva Cúpula de Ferro. Es tracta d'un sistema de defensa antimíssils desenvolupat per Israel que ha demostrat ser crucial en la protecció del país davant d'atacs amb coets i projectils de curt abast. Aquest sistema intercepta i destrueix míssils enemics abans que puguin causar mal a àrees poblades. Tot seguit, t'expliquem com funciona i per què és tan efectiu.

Què és la Cúpula de Ferro?

La Cúpula de Ferro (Iron Dome, en anglès) és un sistema de defensa antiaèria dissenyat per interceptar míssils i projectils de curt abast, generalment entre 4 i 70 quilòmetres. Va ser desenvolupat per l'empresa israeliana Rafael Advanced Defense Systems, en col·laboració amb el Ministeri de Defensa d'Israel. Va entrar en funcionament el 2011 i ha estat clau en la protecció de la població israeliana davant d'atacs provinents principalment de la Franja de Gaza i el Líban.

Com funciona la Cúpula de Ferro?

El sistema està compost per tres elements principals:

Radar de detecció i seguiment: Aquest radar detecta el llançament de míssils o coets enemics i en calcula la trajectòria. El radar és capaç d'identificar la velocitat i la direcció del projectil en qüestió de segons.

Centre de control i comandament (BMC): Aquest és el "cervell" del sistema. Analitza la informació proporcionada pel radar i determina si el coet interceptat representa una amenaça real. Només es llancen interceptors si el míssil va dirigit cap a àrees habitades o infraestructures estratègiques, cosa que evita despeses innecessàries.

Llançadors de míssils interceptors: Si es determina que el projectil és una amenaça, el sistema llança un interceptor anomenat Tamir. Aquests míssils interceptors es llancen en adreces precises i destrueixen els coets enemics en ple vol mitjançant una explosió controlada, abans que aquests puguin causar danys a terra.

Taxa d'èxit i efectivitat de la cúpula de ferro

La Cúpula de Ferro té una taxa d'èxit entre el 85% i el 90% en la intercepció de coets dirigits a zones habitades, segons dades del govern israelià i fonts militars. Tot i que alguns míssils aconsegueixen impactar en sòl israelià, aquest sistema ha salvat innombrables vides en neutralitzar atacs massius de coets, particularment durant conflictes amb grups com Hamàs i Hezbol·là.

Quina mena d'amenaces pot interceptar?

La Cúpula de Ferro està dissenyada per interceptar una àmplia gamma de projectils de curt i mig abast, com ara:

Coets no guiats llançats des de territoris propers.

Morters de curt abast.

Drons i vehicles aeris no tripulats en certes versions avançades del sistema.

Tot i això, la Cúpula de Ferro no està dissenyada per interceptar míssils balístics intercontinentals (ICBM) ni projectils de llarg abast. Per a aquests tipus d'amenaces, Israel compta amb altres sistemes de defensa, com ara Arrow i David's Sling.

Com es desplega el sistema?

El sistema de la Cúpula de Ferro és altament mòbil i pot ser transportat ràpidament a diferents àrees del país, depenent d'on es produeixin els atacs. Cada bateria compta amb diversos llançadors, i una sola bateria pot protegir una àrea de fins a 150 quilòmetres quadrats. En moments d'alta tensió, com durant els conflictes amb Gaza, Israel desplega múltiples bateries de la Cúpula de Ferro al llarg del territori.

Finançament i desenvolupament

El desenvolupament inicial de la Cúpula de Ferro va ser finançat principalment per Israel, però també ha comptat amb una important contribució econòmica dels Estats Units, que ha donat suport al projecte amb més de 1.000 milions de dòlars des de la seva creació. Aquest finançament ha permès millorar el sistema amb el temps, fent-lo més eficaç davant d'amenaces cada cop més sofisticades.

Crítiques i limitacions

Tot i la seva gran efectivitat, el sistema té algunes limitacions. En primer lloc, la Cúpula de Ferro és costosa, ja que cada interceptor Tamir costa entre 40.000 i 50.000 dòlars, mentre que els coets enemics poden tenir un cost de fabricació molt menor. A més, encara que la taxa d'intercepció és alta, el sistema no és infal·lible i no pot garantir una protecció total.

Una altra crítica freqüent és que la Cúpula de Ferro només actua com una solució defensiva. Si bé protegeix la població, no aborda les causes subjacents dels conflictes a la regió.