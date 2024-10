Espanya enviarà dos avions al Líban per repatriar 350 ciutadans

Un avió de l?Exèrcit d?Espanya. Foto: Europa Press

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmat que Espanya ho té tot preparat per enviar dos avions de l'Exèrcit de l'Aire en direcció a Beirut el proper dijous 3 d'octubre per evacuar prop de 350 espanyols que volen sortir del país després de l'escalada del conflicte amb Israel .

Així ho ha anunciat en declaracions al programa Espejo Público de Antena 3 , en què ha detallat que l'operació d'evacuació està a punt i que hi ha prop de 350 ciutadans espanyols al Líban, d'entre els més de 1000 inscrits com a residents al país, que han comunicat la voluntat de ser repatriats a Espanya.

L'èxit de l'operació dependrà, segons Robles, de "la situació als espais aeris" en aquest país, ja que en aquest moment s'ha suspès el trànsit de vols en alguns a causa dels recents bombardejos d'Israel al Líban i al llançament de míssils de l'Iran a l'Estat Hebreu.

"Està tot preparat i les previsions són que si demà hi ha una disponibilitat a l'espai aeri, surtin (cap a Beirut) dos avions de l'Exèrcit de l'Aire ", ha afegit, detallant que la seva cartera està treballant de manera conjunta amb el Ministeri d'Afers Exteriors, dirigit per José Manuel Albares, per comunicar-se amb els 350 ciutadans que volen sortir del Líban.

A més, Robles ha reivindicat que "mai Espanya ni el Govern" ha abandonat "cap ciutadà espanyol", recordant que va fer el mateix a l'Afganistan, al Níger o al Sudan, i que l'Executiu té la voluntat de repetir-ho al Líban. "Els avions espanyols estan preparats, les dotacions estan preparades i, com sempre, amb la màxima professionalitat amb què ho fa l'Exèrcit de l'Aire i l'Espai", ha dit.

Què han de fer els residents al Líban?

Exteriors ha demanat als espanyols presents al Líban amb dificultats per abandonar el país per rutes comercials que contactin amb l'Ambaixada d'Espanya a Beirut escrivint un correu a emb.beirut.repatriacion@maec.es o al telèfon habilitat les 24 hores del dia, (+34) 910001249.

A més, ha habilitat amb caràcter excepcional cinc noves línies d'atenció telefònica per mantenir actualitzades les dades de contacte quan es dugui a terme l'operació de repatriació: +96181599880; +96181599881; +96181599886; +96181571066 i +96179155016.