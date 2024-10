El Nostradamus de les eleccions prediu el futur polític dels Estats Units el 2024

Foto: EuropaPress, CanvaPro de choicegraphx, Wikipedia Commons

L'historiador Allan Lichtman , conegut com el “Nostradamus de les eleccions presidencials dels Estats Units” per la seva impressionant precisió en predir gairebé tots els resultats presidencials en les darreres quatre dècades, ha revelat el seu pronòstic per a la carrera electoral del 2024.

Lichtman, professor de l'American University i de 77 anys, va presentar la seva predicció basant-se en el seu famós model de les 13 claus, que utilitza des del 1981 per determinar el guanyador de les eleccions presidencials. Aquest sistema es basa en una sèrie de preguntes de veritable o fals sobre l'exercici del partit que actualment ocupa la Casa Blanca. Les claus comprenen aspectes com l'economia, els èxits de política exterior, els escàndols i el carisma dels candidats. A diferència de les enquestes tradicionals o l'anàlisi dels experts, aquest model es basa en 120 anys de resultats electorals.

Entre les 13 claus que Lichtman utilitza per predir els resultats hi ha: els guanys a les eleccions de mitjà mandat, la situació econòmica a curt i llarg termini, l'estabilitat social, l'èxit o fracàs en política exterior, i el carisma tant del titular com del reptador.

En la seva avaluació per al 2024, Lichtman va predir que Kamala Harris, l'actual vicepresidenta, perdria només tres de les 13 claus: les eleccions intermèdies, la incumbència i el carisma de la titularitat. Segons la seva anàlisi, encara que les claus relacionades amb la política exterior podrien ser incertes, Harris tindria suficients claus positives per vèncer Donald Trump, el seu principal rival a la contesa.

Tot i això, aquest pronòstic ha estat qüestionat per Nate Silver, fundador de FiveThirtyEight, qui ha criticat obertament la metodologia de Lichtman, suggerint que almenys 7 o 8 claus afavoreixen Trump. En resposta, Lichtman va desestimar les crítiques, defensant el seu sistema com un mètode basat en dades històriques i no en subjectivitats.

Amb la carrera cap a la Casa Blanca cada cop més a prop, tant el model de Lichtman com les prediccions basades en enquestes com les de Silver seran seguides de prop pels analistes i el públic.