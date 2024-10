Així pot afectar a la butxaca la guerra entre Israel i l'Iran: Tornarà la inflació descontrolada?

L'escalada del conflicte al Pròxim Orient sembla indicar que ens dirigim a una altra guerra total- Fotomuntatge de Canva Pro

Els conflictes a països llunyans poden semblar poc interessants per a certa part de la població, fins que acaben trastocant completament les lògiques comercials globals i, per tant, afectant la butxaca de tots els habitants del planeta, estiguin lluny o prop d'aquest enfrontament. Ho vivim amb la guerra d'Ucraïna, que ens ha portat a una inflació sense control per la pujada dels preus de diverses matèries primeres. Les cadenes de subministrament són interdependents, i si apuja el preu d'un producte clau, acaba afectant tot el conjunt.

L'escalada del conflicte al Pròxim Orient sembla indicar que ens dirigim a una altra guerra total. Dimarts a la matinada vam saber que Israel havia iniciat la invasió terrestre del Líban, a més de bombardejar altres països àrabs com el Iemen o Síria i, per descomptat, Gaza. Poques hores després, dimecres, hem vist com el cel de Tel Aviv s'omplia de coets llançats des de l'Iran, en un atac sense precedents. L'equilibri a la zona està totalment trencat, i ara queda esperar quina serà la resposta de Netanyahu davant l'ofensiva iraniana.

Un bloqueig podria disparar el preu del petroli

Si el president d'Israel decideix llançar una resposta que humiliï l'Iran i que per tant, obligui Teheran a respondre amb més duresa, possiblement ens dirigim a un escenari de guerra on es vegi compromès un dels canals més importants per al comerç de petroli al planeta: l'estret d'Ormuz, controlat per l'Iran i els Emirats Àrabs Units.

Localització de l'estret d'Ormuz

Per aquesta estreta via marítima, que l'Iran té capacitat de bloquejar, passa el 20% del petroli del planeta i aproximadament el 35% del comercialitzat per mar, per la qual cosa bloquejar-la trastocaria completament el mercat de petroli global i dispararia els preus. Segons les dades, circulen més de 20 milions de barrils al dia, fet que suposa un terç del comerç marítim mundial de petroli, segons l'Administració d'Informació Energètica dels Estats Units (EIA). La mateixa organització confirma que una cinquena part del comerç mundial de gas natural liquat també va passar per aquesta via marítima.

Més enllà de les dades globals, el bloqueig d'aquest estret també suposaria un problema greu per a Espanya, que va importar gairebé el 12% del petroli i un 4% del gas natural a través d'Ormuz el 2023.

Com afecta la pujada del preu del petroli a la butxaca?