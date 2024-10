Aràbia Saudita carrega contra Israel i demana el reconeixement de Palestina per evitar una escalada

Bandera de Arabia Saudí - EP

Les autoritats d'Aràbia Saudita han acusat aquest dimecres veus "radicals" i "bel·licistes" de rebutjar una resolució justa al conflicte al Pròxim Orient en un intent per "estendre el conflicte a la regió i més enllà", per la qual cosa ha demanat un reconeixement "públic" global de l'Estat de Palestina a mesura que avança l'ofensiva israeliana contra la Franja de Gaza, on ja han mort més de 41.600 palestins.

El ministre d'Exteriors saudita, Faisal bin Farhan, ha instat especialment els països "que han manifestat en privat la seva voluntat de prendre aquesta mesura" a fer finalment el pas, que considera "crucial", en públic. En aquest sentit, ha puntualitzat que "l'autodeterminació és un dret inalienable que el poble palestí no només mereix, sinó que també li correspon".

"Els nostres diplomàtics han treballat incansablement amb altres polítics per garantir el reconeixement de Palestina com a Estat sobirà a tot el món", ha escrit en un article d'opinió publicat pel diari 'The Financial Times' en què ha lamentat alhora tragèdia que travessa Gaza.

"El món ha de reconèixer la necessitat d'un alto el foc immediat, tenint en compte que es pot desencadenar fàcilment una guerra a la regió", sostingut tan sols uns dies després d'anunciar el llançament d'una coalició internacional per treballar en la implementació d'una solució de dos Estats per al conflicte després de dècades de fracàs internacional.

Per ell, l'única manera d'assolir l'estabilitat a la regió és aconseguir aquesta solució de dos Estats que permeti a conviure palestins i israelians. En aquest sentit, ha reiterat els comentaris del príncep hereu saudita, Mohammad bin Salman.

"Aràbia Saudita treballarà incansablement per establir un Estat palestí independent amb Jerusalem Est com a capital i no establirà relacions diplomàtiques amb Israel sense aquesta condició", ha promès "La veritable seguretat per a Israel vindrà del reconeixement dels drets legítims del poble palestí", ha dit Tot i que ha advertit que els obstacles per a la pau ve de la mà dels "radicals i bel·licistes d'ambdues parts, que rebutgen una resolució justa i pretenen estendre el conflicte més enllà de la regió".

Carreguen contra Israel

És per això que ha defensat que l'Autoritat Palestina controli tant Cisjordània com Gaza en un futur i ha criticat les polítiques israelianes contra els palestins. "Ha quedat clar durant massa temps que la

autodefensa no és l'objectiu principal d'Israel en aquesta guerra. Per contra, sembla que l'objectiu és eliminar les condicions per a una vida amb un mínim de dignitat durant les properes dècades”, ha afirmat.

"La condició d'Estat palestí és un requisit previ per a la pau, més que un producte. És l'únic camí que ens pot treure d'aquest cicle de violència i conduir-nos a un futur en què tant israelians com palestins puguin viure en pau, amb seguretat i respecte mutu. No ho endarrerim més", ha manifestat.