Explota una bomba nord-americana de la Segona Guerra Mundial en un aeroport japonès

Cràter a l'Aeroport de Miyazaki - Xarxes socials

Una bomba nord-americana de la Segona Guerra Mundial que havia quedat enterrada en un aeroport japonès va explotar, i va causar un gran cràter en un carrer de rodatge i la cancel·lació de més de 80 vols, però sense ferits, van dir funcionaris japonesos.

Funcionaris del Ministeri de Terra i Transport van dir que no hi havia cap avió a prop quan la bomba va explotar a l'aeroport de Miyazaki, al sud-oest del Japó, dimecres.

Les autoritats van indicar que una investigació de les forces d?autodefensa i la policia va confirmar que l?explosió va ser causada per una bomba nord-americana de 225 quilograms i que no hi havia perill addicional. S'està determinant què va causar la sobtada detonació.

Un vídeo gravat per una escola d?aviació propera mostra l?explosió llançant trossos d?asfalt al?aire com si fos una font. Vídeos difosos per la televisió japonesa mostren un cràter a la pista de rodatge d'uns set metres de diàmetre i un metre de profunditat.

El secretari en cap del gabinet del Japó, Yoshimasa Hayashi, va dir que més de 80 vols havien estat cancel·lats a l'aeroport, que espera reprendre les operacions dijous al matí.

L'aeroport de Miyazaki va ser construït el 1943 com un antic camp d'entrenament de vol de la marina imperial japonesa des del qual alguns pilots kamikaze es van enlairar en missions d'atacs suïcides.

A la zona s'han descobert diverses bombes sense explotar llançades per l'exèrcit nord-americà durant la Segona Guerra Mundial, segons han dit funcionaris del Ministeri de Defensa.