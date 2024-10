Un dels dos avions de l'Exèrcit espanyol ja ha arribat al Líban

Un avió de l'Exèrcit de l'Aire. Foto: Europa Press

El Govern d'Espanya envia aquest dijous 3 d'octubre al matí dos avions de l'Exèrcit de l'Aire en direcció a Beirut per evacuar 500 ciutadans espanyols, així com ciutadans d'altres nacionalitats, que volen sortir del Líban després de l'escalada del conflicte amb Israel i que tenen dificultats per sortir del país per rutes comercials.

El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha confirmat a Els matins de TV3 que un dels vehicles ja estaria al país asiàtic. Per la seva banda, la titular de Defensa, Margarita Robles, ha dit a Espejo Público que l'operació d'evacuació està a punt i que hi ha entre 350 i 380 ciutadans espanyols al Líban (tot i que finalment seran 500 d'entre els més de 1000 inscrits com a residents a el país, segons ha informat Exteriors), que han comunicat la seva voluntat de ser repatriats a Espanya.

Heu de contactar amb l'ambaixada

Al fil, Exteriors ha demanat als espanyols presents al Líban amb dificultats per abandonar el país per rutes comercials que contactin amb l'Ambaixada d'Espanya a Beirut escrivint un correu a emb.beirut.repatriacion@maec.es o al telèfon habilitat les 24 hores del dia, (+34) 910001249.

De fet, l'Ambaixada d'Espanya al Líban ha llançat una última trucada aquest dijous a la matinada avisant els espanyols que volen sortir del país que aquest matí surten dos avions per a Madrid i que "encara hi ha alguna plaça disponible".

A més, ha habilitat amb caràcter excepcional cinc noves línies d'atenció telefònica per mantenir actualitzades les dades de contacte quan es dugui a terme l'operació de repatriació: +96181599880; +96181599881; +96181599886; +96181571066 i +96179155016.

Exteriors ja havia sol·licitat de manera reiterada als espanyols que es troben al Líban, especialment als que estan de trànsit per turisme o feina, que abandonessin el país com més aviat millor per les rutes comercials encara obertes. També va detallar que hi havia un pla d'evacuació preparat per als espanyols residents que seria activat quan consideressin necessari.