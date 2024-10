Moren 60 suposats membres de Hezbol·là en atacs israelians al Líban

Una columna de fum després d'un atac d'Israel al Líban. Foto: Europa Press

L' Exèrcit d'Israel ha assegurat aquest dijous 3 d'octubre haver matat 60 suposats membres del partit-milícia xiïta Hezbol·là en bombardejos executats durant les últimes hores contra el sud del Líban , inclòs un contra la seu de l'Alcaldia de Bint Yabal, al marc de la invasió desencadenada durant la matinada de dimarts passat 1 després de prop de dues setmanes de campanya intensificada d'atacs contra el país.

"Al voltant de 60 terroristes han mort i 200 objectius han estat atacats, inclosa l'Alcaldia de Bint Yabal, que servia com a refugi per a Hezbol·là", han dit en un comunicat en què ha detallat que al voltant de 15 presumptes integrants del grup han mort a aquest atac.

Alhora, ha ressenyat que entre els objectius atacats figuren també "edificis militars", "magatzems d'armes", "llocs d'observació" i "infraestructures militars", alhora que ha apuntat que també han mort "terroristes que van llançar míssils" contra territori israelià.

D'altra banda, ha confirmat l'enderrocament d'un dron llançat des del Líban davant de les costes de Nahariya, mentre que un segon aparell no tripulat ha impactat "en un espai obert". A més, ha recalcat que també han estat llançats 25 projectils contra Israel, si bé ha incidit que "no hi ha víctimes" per aquests atacs.

A més, el portaveu en àrab de l'Exèrcit israelià, Avitxai Adrai, ha acusat Hezbol·là d'"intentar usar l'encreuament fronterer civil de Masnaa, a la frontera entre Síria i el Líban, per a la transferència de mitjans de combat a territori libanès".

"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) insten l'Estat del Líban a fer inspeccions estrictes dels camions que passen per creuaments civils ia tornar camions i vehicles que continguin armes a Síria", ha assenyalat a través d'un comunicat publicat al compte a la xarxa social X.

El repunt de les hostilitats s'emmarca en els enfrontaments des de fa prop d'un any, després que Hezbol·là ataqués territori israelià un dia després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre del 2023 pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) i altres faccions palestines , que van portar a Israel a deslligar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza.