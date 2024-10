"42.000 persones assassinades, 11.000 nens": les ONG demanen un alto el foc a Gaza

Arxiu - Un nen palestí al costat d'una pila d'escombraries a Deir al-Balah, Gaza. - Abed Rahim Khatib/dpa - Arxiu

Les principals organitzacions humanitàries, de desenvolupament, drets humans i pau han denunciat la situació que es viu a Gaza, quan fa un any de l'atac de Hamàs i la posterior resposta israeliana que ha provocat l'actual conflicte que es viu a la zona, i han exigit l'"alto el foc immediat".

Les organitzacions --Assemblea de Cooperació per la Pau, Aliança per la Solidaritat-ActionAid, Amnistia Internacional, Educo, Farmamundi, Greenpeace, IECAH, La Coordinadora d'Organitzacions per al Desenvolupament, Metges del Món, Metges Sense Fronteres, medicusmundi, Moviment Per la Pau-MPDL, Mundubat, Novact, Oxfam Intermón, Pla International i Save the Children- han recordat els noms de les gairebé 42.000 persones assassinades a la Franja, més d'11.000, nens i nenes, ia les més de 96.000 persones ferides , més de 10.000 desaparegudes i gairebé 2 milions de persones desplaçades.

A més, han qualificat el que està passant com "una situació sense precedents per la impunitat amb què s'ha atacat de manera directa la població civil palestina, amb un alt cost per a nens, nenes, grans i dones".

D'altra banda, les organitzacions han cridat l'atenció sobre les "terribles conseqüències" dels atacs duts a terme per Hamàs i altres grups armats palestins el 7 d'octubre del 2023, en què van morir més de 1.200 persones --la majoria civils, inclosos nens i nenes-- i més de 240 van ser preses com a ostatges --almenys 79 civils--, de les quals avui dia més de 100 segueixen captives.

Tot i que han precisat que això no justifica "que s'estigui violant sistemàticament el Dret Internacional Humanitari amb total impunitat". Segons recorden, es bombardegen escoles, hospitals, camps de persones refugiades. "La situació no té precedents, suposa un atac directe als drets i la vida de la població palestina, però també a les regles humanitàries internacionals", han declarat.

Les ONG han mantingut durant l'any transcorregut desenes de reunions amb diferents persones responsables del govern central, els governs autonòmics, els grups parlamentaris estatals i autonòmics, partits polítics i altres actors rellevants, per informar-los de la “crítica” situació.

A més, han sol·licitat suport polític i econòmic a mecanismes internacionals per a la rendició de comptes com la Cort Internacional de Justícia o la Cort Penal Internacional, i han exigit estratègies i vies per aconseguir més accés d'ajuda i més visats per al personal humanitari, entre altres mesures.

Dificultats d'accés per donar ajut

Per part seva, Acció contra la Fam ha destacat dos grans desafiaments després d'un any del començament de la guerra a Gaza: les dificultats d'accés per brindar ajuda i la manca de protecció del personal humanitari per fer la seva feina.

Pel que fa als reptes principals a curt termini, l'ONG assenyala: la propera arribada de l'hivern; la desnutrició a la Franja de Gaza i les dificultats d'accés per a l'assistència a milers de famílies desplaçades a la regió.

La coordinadora de nutrició de l'equip d'emergència d'Acció contra la Fam, Cristina Izquierdo, ha treballat a Gaza diverses vegades els últims vuit mesos i ha advertit que "tots els nens i nenes de Gaza corren risc de desnutrició". Com a resposta, Acció contra la Fam ha implementat programes tant de prevenció com de tractament nutricional per a nens i dones embarassades i lactants, dues de les poblacions més vulnerables de Gaza. "Donem una resposta holística, abordant les causes subjacents de la desnutrició", ha remarcat Izquierdo.

A l'últim any, "tot i la inseguretat i els bloquejos", més de 916.000 persones de la Franja de Gaza s'han beneficiat de les activitats d'Acció contra la Fam en matèria d'aigua, sanejament i higiene, així com de la distribució d'aigua potable, kits d'higiene i la instal·lació de lavabos. A més, més de 175.000 persones s'han beneficiat de les intervencions de l'ONG en matèria de seguretat alimentària i mitjans de subsistència, i més de 47.000 persones, especialment nens i mares, han tingut accés al suport nutricional.

"A Gaza s'està utilitzant la fam com a arma de guerra", ha afirmat el responsable d'incidència a l'Orient Mitjà d'Acció contra la Fam Jean-Raphäel. "Demostra el fracàs de la comunitat internacional a l'hora d'obligar a respectar el dret internacional humanitari", ha subratllat, alhora que ha indicat que no es pot "permetre que se segueixin destruint infraestructures civils clau, que es bloquegi l'ajuda o que es destrueixin terres agrícoles".