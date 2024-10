Israel bombardeja un campament de refugiats a Cisjordània i mata 18 persones

El Ministeri de Sanitat de l'Autoritat Palestina ha denunciat aquest dijous la mort de 18 persones després d'un bombardeig perpetrat per l'Exèrcit d'Israel contra un campament de refugiats situat a la ciutat cisjordana de Tulkarem, al mig de l'incre

El Ministeri de Sanitat de l'Autoritat Palestina ha denunciat aquest dijous la mort de 18 persones després d'un bombardeig perpetrat per l'Exèrcit d'Israel contra un campament de refugiats situat a la ciutat cisjordana de Tulkarem, enmig de l'increment d'atacs de les tropes israelianes a Cisjordània des dels atacs executats el 7 d'octubre del 2023 pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra territori israelià.

Els avions de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van bombardejar una coneguda cafeteria situada al barri d'Al Hamam i van deixar 20 ferits. Nombrosos vehicles dels equips d'emergència van anar al lloc i van traslladar les víctimes a l'Hospital Governamental Mártir Dr. Thabet Thabet.

Per part seva, les FDI han indicat que l'operació a Tulkarem, que s'ha dut a terme de manera conjunta amb el servei d'Intel·ligència d'Israel, el Shin Bet, ha tingut per objectiu el suposat cap de Hamàs a la localitat, identificat com a Zahi Yasser Abdel Razak Aufi, a qui acusa de "tenir la intenció de dur a terme un atac en un termini immediat".

Segons va assenyalar a través d'un comunicat publicat a la seva pàgina web, Zahi Aufi "va planejar i va dirigir" un intent d'atemptat amb cotxe bomba a principis del mes passat i, a més, "va proporcionar armes a molts terroristes a la zona i va planejar dur a terme molts més atacs importants contra assentaments” israelians. També hauria participat en la planificació i l'execució d'atacs contra civils a Cisjordània.

"Va treballar per establir infraestructures terroristes en nom de Hamàs i va ajudar agents terroristes a la regió a dur a terme importants atacs amb trets i incendiaris", va assenyalar, afegint que a l'atac "van ser eliminats altres agents clau que també estaven actius a la infraestructura terrorista".

El diari 'Filastin', vinculat a Hamàs, ha confirmat la mort de Zahi Awdi, àlies 'El Diluvio', líder de les Brigades Al-Qassam, el braç armat del grup palestí. A més, va informar que dos nens van morir també al bombardeig israelià.

Hamàs ha manifestat que "el brutal atemptat amb bomba de l'ocupació contra una cafeteria al campament de Tulkarem és una perillosa escalada en la contínua agressió contra Cisjordània i una prova de la seva brutalitat", per això ha "reafirmat que la resistència de Tulkarem i de totes les governacions de Cisjordània "seguirà sent infrangible malgrat la brutalitat de l'ocupació".