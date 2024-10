La devastació de l'huracà Helene: ja deixa gairebé 210 morts als EUA

El rastre de Helene a una platja. Foto: Europa Press

Les autoritats dels Estats Units han informat sobre la mort de gairebé 210 persones arran del pas de l'huracà Helene per 6 estats, després de tocar terra a les costes de Florida fa una setmana. Aquest fenomen ha deixat més d'1,3 milions de nord-americans sense electricitat, i s'ha convertit en el segon huracà més letal al territori nord-americà en els últims 50 anys.

Carolina del Nord és l'estat més afectat, amb més de 98 decessos, seguit per Carolina del Sud amb 41, Geòrgia amb 33, Florida amb 19, Tennessee amb 15 i Virgínia amb dos, segons ha informat la cadena NBC News.

Tant el president Joe Biden com la vicepresidenta Kamala Harris han visitat algunes de les àrees afectades, on van anunciar el desplegament d'un miler de soldats addicionals a Carolina del Nord, sumant-se als 6.000 ja presents als sis estats afectats per assistir al lliurament d'ajuda, com a aliments i aigua, a les comunitats incomunicades. A més, s'ha aprovat la declaració de desastre per a Carolina del Nord, Florida i Geòrgia, cosa que permetrà l'arribada de més ajuda a escala federal.

En 48 hores, extenses àrees del sud-est dels Estats Units es van tornar irreconeixibles a causa dels intensos vents i les inundacions, que van aïllar comunitats en destruir centenars de carreteres, edificis, llars i vehicles.

Amb aquestes xifres, Helene s'ha consolidat com el segon huracà més mortífer a fuetejar el territori continental dels Estats Units els últims 50 anys, només superat per l'huracà Katrina, que va costar la vida a 1.833 persones a Nova Orleans el 2005.