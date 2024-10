Quan tornarà Edmundo González a Veneçuela? Ell mateix posa data al seu esperat retorn

Foto: EuropaPress, CanvaPro de CRStocker i Icons8

El líder opositor veneçolà, Edmundo González Urrutia , ha anunciat el seu retorn a Veneçuela per al 10 de gener, data que coincideix amb la presa de possessió presidencial al país. González Urrutia ha afirmat que tornarà com el "president electe", fent al·lusió al suport de prop de vuit milions de veneçolans que, segons ell, el recolzen per assumir el lideratge de la nació.

L'anunci va ser realitzat durant una roda de premsa a A Illa da Toxa, a O Grove (Pontevedra), on l'opositor participava al Fòrum La Toja, esdeveniment que reuneix diverses personalitats de l'àmbit polític i social. Durant la seva intervenció, González Urrutia va deixar oberta la possibilitat d'avançar el retorn a Veneçuela. Amb to irònic, va comentar: "Si el president Maduro va avançar el Nadal, no seria estrany que jo pugui avançar el meu retorn també".

González Urrutia va expressar la seva determinació per tornar com més aviat millor i va subratllar la importància de restaurar la democràcia a Veneçuela. "El 10 de gener és la data constitucional per a la presa de possessió, i jo aspiro que la voluntat popular d'aquests vuit milions de veneçolans s'acrediti aquell dia", va declarar.

Pel que fa al seu paper en la lluita pel canvi de govern, quan se li va preguntar quants líders opositors com ell o Juan Guaidó serien necessaris per acabar amb el mandat de Nicolás Maduro, el polític va respondre de manera categòrica: "Un sol, un sol Edmundo".

A més, González Urrutia va subratllar que no hi ha comparacions vàlides entre ell i Guaidó. "Som personatges diferents. A Guaidó ho va designar l'Assemblea Nacional, mentre que jo vaig obtenir el suport directe del poble", va puntualitzar, destacant la diferència entre tots dos quant a l'origen de la seva legitimitat.

El seu esperat retorn a Veneçuela es produeix en un moment d'alta tensió política, i les declaracions suggereixen que planeja assumir un rol protagonista en la recerca d'un canvi de govern.

Nega la intervenció de Zapatero a la sortida

Pel que fa a les actes electorals que maneja la Fundació Carter --observadora electoral internacional-- i que donarien suport a les presentades per l'oposició, en què s'assegura que González Urrutia és el vencedor dels comicis, l'opositor ha assenyalat que "el que fa manca és la voluntat política per conèixer i respectar els resultats”.

A més, ha negat sentir-se "abandonat" per la comunitat internacional i ha recordat que, recentment, més de 30 països han signat a Nova York un document recolzant-lo com a president electe.

Ha desmentit també la suposada intervenció de l'expresident Rodríguez Zapatero a la sortida del país. "Jo no vaig parlar amb Zapatero. He narrat en diferents ocasions el que va passar. Vaig estar més de 30 dies a l'Ambaixada dels Països Baixos i 30 dies més a la d'Espanya, que em va facilitar el transport per arribar a Madrid i des del 28 de setembre sóc aquí, sol·licitant formalment l'asil", ha relatat.

Finalment, ha assegurat que el futur de Nicolás Maduro, "quan sigui president", serà el que ell "desitgi", "sempre que respecti la Constitució".