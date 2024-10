L'exèrcit israelià rescata a Gaza una jove yazidí que va estar una dècada segrestada | Europa Press

En una operació portada a terme per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) i recolzada per l'ambaixada dels Estats Units a Israel, una jove yazidí anomenada Fawzia Amin Sido va ser alliberada després d'haver passat una dècada sota el control de grups terroristes. Fawzia va ser segrestada quan només tenia 11 anys per combatents de l'Estat Islàmic (ISIS) i posteriorment traslladada a Gaza, on va estar sota el control d'un membre de Hamàs afiliat a l'ISIS.

El rescat es va produir durant l'operació Espases de Ferro, en la qual el terrorista que la mantenia segrestada va ser abatut. Després de la mort del seu captor, Fawzia va aconseguir escapar i va ser alliberada en una operació complexa que va involucrar la cooperació d'Israel, Estats Units i altres actors internacionals.

La jove va creuar cap a Israel pel pas de Kerem Shalom i després va ser traslladada a Jordània pel Pont Allenby, des d'on finalment va tornar a casa seva a l'Iraq, reunint-se amb la seva família després d'anys de patiment.

Aquest rescat subratlla la connexió entre Hamàs i l'Estat Islàmic, i les FDI van reafirmar el seu compromís de seguir desmantellant la infraestructura terrorista i alliberant ostatges. A més, el govern israelià va reiterar la seva adhesió als esforços humanitaris i el compliment del dret internacional.