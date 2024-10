Decapiten l'alcalde de Chilpancingo (Mèxic) una setmana després de la seva presa de possessió

Policies mexicans. Foto: Estat de Guerrero

L' alcalde de la ciutat mexicana de Chilpancingo, Alejandro Arcos , que havia assumit el càrrec fa menys d'una setmana, ha estat assassinat i decapitat a la localitat, situada a l'estat de Guerrero (sud-oest), i el seu cadàver ha estat decapitat. exposat en un vehicle, tot just uns dies després de l'assassinat del secretari general de l'Ajuntament.

L'assassinat d'Arcos ha estat denunciat pel seu partit, el Partit de la Revolució Democràtica (PRD), el president del qual, Jesús Zambrano, ha sostingut que el fet és "una mostra més de l'absència de governabilitat" a l'estat de Guerrero, que es troba “clarament en mans de la delinqüència”.

"A més d'enviar la nostra sentida solidaritat a la seva dona, familiars i amics, exigim a Claudia Sheinbaum prengui directament a les mans l'aclariment i càstig d'aquest assassinat polític en aquest narcoestat del sud", ha recalcat al seu compte a la xarxa social X, en un missatge adreçat a la nova presidenta mexicana.

La governadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha emès un comunicat condemnant "de manera enèrgica" l'assassinat d'Arcos. "La seva pèrdua encaixa tota la societat guerrerenca i ens omple d'indignació", ha assenyalat, abans de destacar que ha donat ordre d'"intensificar els operatius de vigilància i proximitat social en diversos punts de Chilpancingo".

"Al poble guerrerenc li reitero el compromís del meu govern de treballar en coordinació amb les autoritats dels diferents ordres de govern per garantir la pau i la governabilitat a Guerrero, procurant avançar sempre cap a la pacificació del nostre estat", ha sostingut.

Per la seva banda, la Fiscalia General de Guerrero ha anunciat una investigació al voltant del succés i ha manifestat que ja hi ha agents al lloc del succés "per dur a terme els actes de recerca corresponents, que permetin obtenir dades de prova necessàries per aclarir el il·lícit".

"La Fiscalia General de l'estat de Guerrero ratifica el seu compromís amb les i els guerrerencs de procurar l'accés a la justícia i el combat a la impunitat", ha destacat a través d'un comunicat, sense que per ara hi hagi informacions sobre detencions en relació amb l'assassinat.

El succés té lloc només uns dies després de l'assassinat del secretari general de l'Ajuntament de Chilpancingo, Francisco Gonzalo Tapia, que va ser tirotejat per una persona no identificada quan caminava pel centre de la ciutat. Fa anys que Chilpancingo és escenari d'un enfrontament entre diverses bandes criminals que es disputen el control de diversos municipis a Guerrero, cosa que ha derivat en un augment de la violència que s'ha saldat amb centenars d'assassinats.