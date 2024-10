Cent avions israelians bombardegen 120 objectius al Líban en només una hora

27 de setembre de 2024, Beirut, Beirut, Líban: Es van observar explosions fins a altes hores de la nit al sud de Beirut - EP

Israel va llançar dilluns una intensa onada d'atacs aeris sobre el sud del Líban, amb 100 avions apuntant uns 120 objectius a l'espai d'una hora, segons l'exèrcit del país.

Un portaveu àrab de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) va emetre una advertència urgent als civils libanesos perquè evitin estar a la platja o als vaixells a la costa des del riu Awali cap al sud fins a nou avís.

L?onada d?atacs es va produir mentre els israelians commemoraven l?aniversari dels atacs del 7 d?octubre de l?any passat perpetrats per Hamàs, el detonant de l?escalada de guerra a la regió.

Les FDI també van anunciar dilluns que havien designat una nova zona militar tancada al nord d'Israel, la quarta àrea tancada des que va començar la invasió terrestre, que s'estén cap a l'est des de la costa mediterrània.

"Aquests objectius pertanyien a diverses unitats de l'organització terrorista Hezbol·là, incloses unitats regionals del front sud d'Hesbol·là, les Forces Radwan, la Força de Míssils i Coets i la Direcció d'Intel·ligència", van dir les FDI en un comunicat.

"Aquesta operació segueix una sèrie d'atacs destinats a degradar les capacitats de comandament, control i tret de Hezbol·là, així com a ajudar les forces terrestres a assolir els seus objectius operatius", han afegit.

Mentre se celebraven actes commemoratius a tot Israel, la violència seguia fent estralls en múltiples fronts: Israel també ampliava la seva operació terrestre al Líban amb una tercera divisió unint-se als combats.

Enmig d'una clara evidència que Israel està intensificant ràpidament les operacions militars contra múltiples aliats de l'Iran, Hamàs va disparar coets des de Gaza per coincidir amb esdeveniments commemoratius, prometent continuar amb una "llarga i dolorosa guerra de desgast" contra Israel.

La capacitat de Hamàs de disparar coets, encara que enormement limitada per 12 mesos d'una devastadora ofensiva israeliana que ha cobrat més de 41.000 vides palestines, es produeix malgrat les declaracions periòdiques de les FDI declarant que el grup ha estat efectivament derrotat.

Tot i el ràpid augment del ritme de les operacions militars israelianes, Hezbol·là també va disparar desenes de míssils contra Israel durant tot el dia de dilluns, mentre que un míssil balístic disparat pels huties del Iemen va ser enderrocat al capvespre.

Els temors d'una escalada regional més àmplia, en particular per l'esperada represàlia "significativa" que Israel ha promès per l'atac amb míssils a gran escala de l'Iran la setmana passada, es van veure subratllats per l'anunci del Regne Unit que havia retirat els familiars dels diplomàtics al país.

"Com a mesura de precaució després de l'escalada a la regió, els familiars del personal de l'ambaixada britànica han estat retirats temporalment", es llegeix a la pàgina web d'assessorament per a viatgers del Ministeri d'Afers Estrangers per a Israel. “El nostre personal roman”.

Davant l'expectativa que Israel pogués llançar una gran represàlia contra l'Iran en qualsevol moment, Teheran va repetir la seva pròpia insistència que respondria a qualsevol atac israelià al seu territori.

Al Líban, on Israel va insistir que la seva operació terrestre d'una setmana de durada seria “limitada” i “selecta”, elements de tres divisions estan ara involucrats en els combats, després que les FDI diguessin en un comunicat que la seva 91a divisió s'havia unit a la incursió terrestre durant la nit.

Les imatges de visió nocturna publicades dilluns van mostrar una columna d'infanteria avançant cap al Líban amb pesades motxilles i matalassos per dormir, cosa que suggereix que era una mica més que una incursió curta.

Segons el comunicat, les forces de la divisió van ser reubicades al nord d'Israel durant les últimes dues setmanes, unint-se a unitats de les divisions 36 i 83 que ja participaven als combats al Líban.