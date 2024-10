Més de la meitat dels nens que viuen en guerra deixen d'estudiar fins a dos anys

Foto: CanvaPro de yamasan i Алесь Устинов

Més de la meitat de les nenes, nens i joves que viuen a països en conflicte interrompen la seva educació entre un i dos anys, segons revela un informe de Pla International, presentat aquest dimarts, de cara al Dia Internacional de la Nena , que se celebra l'11 d'octubre. El document assenyala que les nenes deixen d'estudiar més pel tancament o destrucció de les escoles, la violència i el matrimoni infantil, mentre que els nens ho fan per buscar feina i mantenir la família.

L'estudi, titulat 'Still We Dream: Nenes i joves en situacions de conflicte', s'ha elaborat a partir de 9.995 enquestes a nens, nenes i joves d'entre 15 i 24 anys a 10 països on Plan International treballa (Camerun, Colòmbia, Etiòpia, Líban, Moçambic, Nigèria, Filipines, Sudan, Ucraïna i un país que no pot ser nomenat per raons polítiques i operatives); i sobre la base de 104 entrevistes en profunditat.

L'informe destaca que hi ha "diferències significatives" per gènere en l'accés als recursos, la sensació d'inseguretat i l'impacte psicosocial dels conflictes, que són més grans en les nenes. Els homes joves solen ser els que tenen més risc de ser reclutats per participar en els combats, mentre que les nenes i les dones s'enfronten al trauma i les seqüeles de la violència sexual.

"El nostre estudi demostra que tots els nens, nenes i joves pateixen en els conflictes, però les nenes i dones joves tenen menys accés a recursos bàsics, viuen amb més por i més exposades a la violència sexual, i expressen més estrès emocional. Reconèixer com el conflicte impacta de manera diferent segons el gènere és clau per oferir una resposta adequada i promoure la igualtat i la participació en els processos de pau", ha assenyalat la directora general de Pla International, Concha López.

Un 27% de nenes, amb por constant a la violència sexual

En concret, de les dades se'n desprèn que més d'una de cada quatre nenes, un 27%, viu amb por constant a la violència sexual, un percentatge més gran que en el cas dels nens (el 17%). Segons adverteix Plan International, la violència sexual s'utilitza sistemàticament com a arma de guerra, amb "conseqüències devastadores i de per vida per a les nenes i les dones joves".

En algunes entrevistes de l'informe es comparteixen relats sobre violacions i altres formes de violència sexual que les nenes i les dones joves han experimentat o presenciat. L'informe també assenyala que al 22% dels nens i els homes joves enquestats se'ls ha demanat unir-se a grups armats, comparat amb el 14% de les nenes. Les raons per unir-se són variades, sent la manca de feina, la necessitat de protecció i el desig de venjança les més esmentades.

Del total, el 31% afirma haver-se unit voluntàriament. Pel que fa als recursos, el 44% de les nenes, nens i joves assegura tenir accés nul o limitat a aliments, mentre que el 59% s'enfronta a dificultats similars en l'accés a l'electricitat i el 41% no té accés adequat al aigua. A més, l'estudi revela que les nenes i les dones joves troben obstacles addicionals per accedir a aquests recursos bàsics. A més, el 46% dels participants van declarar no haver rebut cap ajut. Pel que fa a la inseguretat, l'informe destaca que, en general, el 38% de les nenes, els nens i els joves temen per la seva vida, el 46% a causa del risc de tirotejos, i el 30% pels atacs aeris.

Així mateix, el 39% de les nenes se senten "molt insegures" o "insegures" per la constant amenaça de violència, en comparació del 36% dels nens. En aquest sentit, tant les nenes com els nens reporten "nivells preocupants d'estrès i ansietat", incloent trastorns del son i preocupació constant, juntament amb un accés limitat als serveis de salut mental i de salut sexual i reproductiva.

D'acord amb les troballes de l'informe, un 58% de les enquestades viuen amb angoixa i preocupacions constants, mentre que en el cas dels nens i els homes joves la xifra és del 49%. En tot cas, malgrat les dades que revela aquest estudi, les nenes, els nens i els joves continuen confiant en un futur de pau.

Un 65% advoca pels diàlegs de pau, amb un 45% de les dones joves que recolza la participació juvenil, i un 39% que destaca la importància que les nenes i dones joves tinguin un paper actiu en aquests processos. Segons recorda Plan International, el 2024 està sent un any "especialment marcat per les crisis i conflictes a molts llocs del món", amb gairebé 300 milions de persones que necessitaran assistència humanitària.

Per això, ha fet una crida urgent a totes les parts involucrades per protegir les nenes i la joventut en zones de conflicte. En concret, l'organització recomana: Implementar un alto el foc immediat i iniciar diàlegs de pau que garanteixin la inclusió de les veus i les necessitats específiques de les nenes i la joventut; aturar i condemnar totes les violacions greus contra nenes i nens, incloent-hi el reclutament, assassinats, violència sexual, atacs a escoles i hospitals, segrestos i la negació de l'ajuda humanitària; donar suport a una educació segura i inclusiva; orientar lajuda humanitària, assegurant laccés igualitari a aliments, aigua i refugi, i impulsar les economies locals.