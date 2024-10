Escalada mundial? Corea del Nord podria enviar tropes a Ucraïna

Un tanc amb Kim Jong Un - Fotomuntatge de Canva Pro - EP - RobertHoetink de Getty Images

El Govern de Corea del Sud ha considerat "molt probable" que el règim nord-coreà desplega militars a Ucraïna per ajudar en la invasió iniciada per Rússia el febrer del 2022, una hipòtesi que Seül no havia plantejat de manera tan clara fins ara malgrat els evidents llaços militars entre Pyongyang i Moscou.

El president de Rússia, Vladimir Putin, i el dirigent de Corea del Nord, Kim Jong Un, van subscriure al juny un acord de defensa mútua al qual, segons Seül, podrien agafar-se en un futur per justificar l'enviament de tropes de Corea del Nord a Ucraïna en ple conflicte armat. De fet, el Govern sud-coreà considera veraç una informació del 'Kyiv Post' que ja parla de víctimes nord-coreanes sobre el terreny.

"Com que Rússia i Corea del Nord han signat un tractat semblant a una aliança militar, la possibilitat que hi hagi aquest desplegament és molt probable", ha dit aquest dimarts el ministre de Defensa, Kim Yonh Hyun, en una compareixença davant el Parlament sud-coreà , segons l'agència de notícies Yonhap.

El nivell de col·laboració militar entre Moscou i Pyongyang ha estat motiu recurrent de sospita a les capitals occidentals, en la mesura que Rússia és dels pocs països del món que mantenen relacions amb l'hermètic règim de Kim Jong Un. Preocupa la possible cessió de material bèl·lic nord-coreà a Moscou, així com que Pyongyang pugui continuar avançant en la seva confessada ambició nuclear.