Trump o Harris? Coneix qui guanyarà les eleccions dels Estats Units segons les últimes enquestes

Fotomuntatge de Kamala Harris i Donald Trump - Canva Pro - dra_schwartz de Getty Images Signature

La carrera entre la vicepresidenta Kamala Harris i l'expresident Donald Trump sembla estar empatada a menys de cinc setmanes de les eleccions, segons una sèrie d'enquestes realitzades aquest mes, i les tres últimes grans enquestes mostren que Harris manté un avantatge nacional, encara que podria estar ajustant-se.

Dades clau de les enquestes

Harris supera Trump per 46% davant del 43% en una enquesta de quatre dies de Reuters/Ipsos completada dilluns, després d'avantatge per sis punts en una enquesta de Reuters/Ipsos del 20 al 23 de setembre.

Harris ha pujat un 49% davant d'un 46% en una enquesta del New York Times/Siena publicada dimarts, la primera vegada que supera Trump a les enquestes d'aquest diari des del juliol.

Harris lidera per cinc punts a l'enquesta setmanal de Morning Consult, també publicada dimarts, d'acord amb la seva posició a l'enquesta de Morning Consult de la setmana passada.

Harris estava per davant en tres enquestes realitzades la setmana passada: 50% a 48% en una enquesta d'Emerson publicada dijous, 49% a 44%, en una enquesta de Susquehanna del 2 d'octubre, i per tres punts en una enquesta de Economist/YouGov publicada dimecres, marges iguals a l'enquesta anterior d'Economist/YouGov realitzada del 21 al 24 de setembre.

Tres enquestes més realitzades el mes passat (una enquesta de Quinnipiac publicada el 24 de setembre, una enquesta de New York Times/Siena publicada el 19 de setembre i una enquesta de CNN/SSRS publicada el 24 de setembre) van mostrar que Trump i Harris estaven empatats, mentre que pràcticament totes les altres enquestes mostren Harris al davant.

Harris ha esborrat l'avantatge de Trump sobre el president Joe Biden des que va anunciar la seva candidatura el 21 de juliol, tot i que el seu avantatge ha disminuït lleugerament en els darrers dos mesos, arribant a un màxim de 3,7 punts a finals d'agost, segons la mitjana d'enquestes ponderat de FiveThirtyEight.

Com li va a Harris davant Trump als estats clau?

Harris supera Trump per un punt als set estats en disputa que probablement decidiran l'elecció: Michigan, Pennsilvània, Wisconsin, Nevada, Arizona, Carolina del Nord i Geòrgia, segons l'enquesta de Cook Political Report publicada dimecres. Harris supera Trump en cinc dels estats, Trump li porta dos punts d'avantatge a Geòrgia i estan empatats a Carolina del Nord.

Els llatins s'estan inclinant cap a Trump

Una enquesta de NBC News publicada el 29 de setembre va revelar que, si bé Harris segueix liderant Trump entre els llatins, l?avantatge s?està reduint. L'enquesta de NBC News/Telemundo/CNBC, que es va realitzar del 16 al 23 de setembre entre 1.000 votants llatins registrats, va mostrar que el 54% donava suport a Harris en comparació del 40% que donava suport a Trump i el 6% que va dir que no estava segur de per qui votaria. El suport a Harris és més gran que quan Biden competia contra Trump, va dir NBC, però segueix sent significativament menor que els avantatges anteriors que han tingut els candidats demòcrates, inclòs un avantatge de 36 punts en les enquestes del 2020 i un avantatge de 50 punts en les enquestes del 2016. L'enquesta va tenir un marge d'error de +/-3,1 punts percentuals.