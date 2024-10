IdentifyMe, la iniciativa policial que busca posar nom a dones assassinades

Dones assassinades. Foto: Interpol

La campanya Identify Me és una crida pública per identificar dones els cossos de les quals van ser trobats en 6 països europeus, majoritàriament víctimes d'homicidi . Aquests casos, encara sense resoldre, daten de fa entre 10 i 40 anys.

Els cossos es van descobrir a Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos i Espanya. Tot i les extenses investigacions policials, no s'ha aconseguit identificar aquestes dones, que, segons les proves, podrien haver provingut d'altres països. Encara se'n desconeix la identitat, l'origen i els motius pels quals es trobaven en aquests països.

INTERPOL ha publicat una notificació negra per a cada víctima. Tot i que aquestes notificacions són exclusivament per a ús policial, hem fet públiques vegades algunes dades sobre cada cas, com ara imatges de reconstruccions facials, amb l'esperança que algú reconegui alguna d'aquestes dones i ajudi a determinar les circumstàncies de la seva mort.

Si recordeu alguna amiga, parent o companya de treball que va desaparèixer sobtadament, us preguem que miri les fitxes i, si disposeu de qualsevol tipus d'informació, us poseu en contacte amb nosaltres a través del formulari que apareix a cada pàgina.

Mabel Lozano i Luisa Martín, cares de la campanya a Espanya

Diverses dones posen la veu a la iniciativa; en el cas d'Espanya són Mabel Lozano i Luisa Martín .

A més, la Policia Nacional ha col·laborat també en la iniciativa, difonent-la als seus diferents perfils de xarxes socials.