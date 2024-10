VÍDEO: L'huracà Milton amenaça de convertir-se en un dels més devastadors de la història de Florida

Foto: EuropaPress

L' huracà Milton , catalogat com a "extremadament perillós" de categoria 4, ha crescut en grandària i força mentre s'acosta a la costa oest de Florida . S'espera que impacti a la Badia de Tampa aquest dimecres a la nit, segons el Centre Nacional d'Huracans (NHC) dels Estats Units.

L'alcaldessa de Tampa ha emès una advertència clara: "Si decideixes quedar-te, moriràs. Mai hem vist un huracà com aquest a la nostra àrea". Amb vents màxims sostinguts de 240 km/h i desplaçant-se a 15 km/h, Milton amenaça de ser un dels desastres naturals més significatius de la història recent de Florida.

L'NHC va subratllar que "aquest dimarts és l'últim dia perquè els residents es preparin", instant a evacuar les zones assenyalades abans de l'arribada de Milton, que encara es manté a la perillosa categoria 4, després d'haver arribat breument a la categoria 5. L'huracà tocarà terra a la costa centre-oest de Florida i es desplaçarà a través de l'estat. Els comtats de Hillsborough, Pinellas, Pasco, Manatee i Sarasota ja han emès ordres d'evacuació obligatòria.

Impacte a l'agricultura i l'economia

Ray Royce, director executiu de l'Associació d'Agricultors de Highlands County i part de la sisena generació de la família a Florida, coneix de primera mà l'impacte devastador que els huracans tenen a l'agricultura. La principal preocupació de Royce és la possible pèrdua de les collites de cítrics a la zona al sud-oest de Tampa, ja que els vents de Milton podrien destruir gran part dels cultius.

Les pèrdues a les collites de cítrics solen ocórrer en dues fases: primer, durant el pas de l'huracà, i després, una o dues setmanes després, quan la fruita cau a causa del dany als arbres. A això s'hi afegeix el problema de l'enverdiment dels cítrics (HLB), una malaltia que debilita els arbres, fent-los encara més vulnerables als vents forts. Amb l'huracà Ian el 2022, els agricultors van perdre tres quartes parts de la seva fruita, i Royce tem que Milton pugui tenir conseqüències similars.

El cost econòmic de l'huracà Milton podria comparar-se amb el d'Ian, que va assolir els 113.000 milions de dòlars, convertint-se en un dels huracans més costosos de la història dels Estats Units. Els desastres naturals com aquests no només fan malbé les propietats i les infraestructures, sinó que també afecten greument l'agricultura, generant un augment en els preus de productes bàsics com el suc de taronja.

Mentre Milton avança cap a Florida, l'impacte total de l'huracà encara s'ha de veure . Tot i això, les alarmes estan enceses, tant per les possibles pèrdues econòmiques com per l'impacte devastador en la vida de milers de residents.