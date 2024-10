L'aterridor llegat de Pablo Escobar: hipopòtams 'drogats' sembren el caos a Colòmbia

Foto: Wikipedia Commons, Twitter @MiOriente

Un inquietant incident a Colòmbia ha posat novament el focus en els anomenats "hipopòtams de la cocaïna" , descendents dels animals que el narcotraficant Pablo Escobar va introduir il·legalment a la dècada de 1980. Un d'aquests robustos mamífers va ser captat en vídeo caminant tranquil·lament per una carretera a Doradal, a prop de Puerto Triunfo, diumenge a la nit. Els conductors, atònits, es van aturar per deixar passar l'imponent animal, que va avançar sense pressa cap a una zona boscosa propera a l'autopista entre Medellín i Bogotà.

Aquests hipopòtams, coneguts popularment com a "hipopòtams de la cocaïna" a causa de la seva connexió amb l'imperi de drogues d'Escobar, han escapat del control des de la mort del capo el 1993. Escobar els havia portat per crear un parc safari privat a la seva finca Hisenda Nàpols, però després de caure, els animals van quedar sense supervisió i es van començar a reproduir sense control.

L'impacte d'aquests hipopòtams al medi ambient local és devastador. Al seu hàbitat natural, l'Àfrica subsahariana, les deixalles d'aquests mamífers gegants proporcionen nutrients beneficiosos per als ecosistemes fluvials. No obstant això, a Colòmbia, els rius i llacs no estan preparats per processar tals quantitats de deixalles, cosa que posa en perill la fauna nativa, com els manatíes i les espècies de peixos. A més, s'han registrat atacs a pescadors i altres éssers humans, cosa que ha generat alarma entre les comunitats locals.

El Tribunal Administratiu de Cundinamarca ha ordenat recentment l'execució d'aquests hipopòtams en un termini de tres mesos, després que altres intents, com l'esterilització o el trasllat dels animals, no hagin aconseguit frenar-ne la proliferació. Tot i els esforços per controlar la situació, el problema ha assolit una magnitud tal que les autoritats temen que la població pugui superar els 1.000 individus si no es prenen mesures immediates.

La situació ha generat un debat global sobre com fer servir espècies invasores. Mentre que alguns defensors de la vida silvestre advoquen per solucions més humanes, com el sacrifici controlat o la reubicació a altres països, les autoritats colombianes semblen inclinades cap a una solució més dràstica, ja que l'impacte ambiental i els riscos per a la vida humana continuen augmentant sense una solució definitiva a la vista.