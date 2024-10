Demanen al Govern de Maduro trencar relacions amb Espanya

Foto: EuropaPress

L' Assemblea Nacional de Veneçuela , controlada pel chavisme, ha aprovat aquest dimarts un acord per instar el Govern del president veneçolà, Nicolás Maduro, a trencar relacions diplomàtiques i comercials amb Espanya.

El text insta l'Executiu a avaluar "en un temps peremptori la ruptura de relacions diplomàtiques i comercials amb el Regne d'Espanya" en rebuig a la "decisió grollera i ingerencista adoptada al Congrés de Diputats d'Espanya en contra de la institucionalitat veneçolana", segons ha afirmat la secretària de l´Assemblea Nacional, María Alejandra Hernández, durant la sessió.

Així mateix, assenyala que "durant els darrers anys la ultradreta espanyola ha refugiat criminals feixistes i terroristes convictes i confessos, que han promogut cops d'Estat fallits al país, així com l'explosió de violència per generar desestabilització política i social".

Poc abans, el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha assegurat que “la paciència té un límit”. "I el límit específic, precís, de la paciència és aquell en què excedir-se d'aquests límits implica afectar la nostra sobirania i la nostra independència", ha afegit.

L'assemblea advoca per abolir la monarquia espanyola

Durant la mateixa sessió, els assembleistes han aprovat de forma unànime l'abolició de la monarquia espanyola, a la qual Rodríguez ha acusat de no servir "per a res més que no sigui per a la corrupció", en resposta a l'actitud "ingerencista" del Congrés espanyol.

"Qui els ha donat a ells condició de ser una mena de gendarmes? Aviat se sabrà la participació de representants de l'Estat espanyol en actes violatoris de la pau de la República Bolivariana de Veneçuela, actes de conspiració. Dos senyors fent turisme a Atabapo", ha expressat en relació amb els dos ciutadans espanyols detinguts acusats d'espionatge.

De la mateixa manera, ha carregat contra l'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, a qui ha titllat d'"imbècil" per "ficar-se" als assumptes veneçolans. Aquest projecte ha estat presentat pel primer vicepresident de l'Assemblea, Pedro Infante, que ha descrit Espanya com un refugi de "lladres, assassins i traïdors a la pàtria", en referència als nombrosos opositors veneçolans exiliats al país, entre els que ha nomenat Leopoldo López, Julio Borges, Antonio Ledezma, Lorent Saleth, Dinora Figuera, Luisa Ortega Díaz i Enzo Franchini Oliveiro. Això es produeix després que el Congrés espanyol, amb el vot favorable de PP, Vox, UPN, CC i PNB, aprovés una proposició no de llei dels 'populars' en què s'instava el Govern a reconèixer el candidat presidencial Edmundo González , com a president electe després de les presidencials del passat 28 de juliol a Veneçuela.

El país llatinoamericà va celebrar uns comicis en què, segons les autoritats chavistes, Maduro va aconseguir la victòria amb poc més del 51% dels vots, si bé és cert que l'oposició va reivindicar ràpidament el seu triomf.

La comunitat internacional ha augmentat la pressió sobre el Govern de Maduro perquè es revisin i publiquin els resultats detallats per col·legi electoral i que l'oficialisme demostri transparència i evidències de la victòria.